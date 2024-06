Veritas lance Veritas Data Insight SaaS

juin 2024 par Marc Jacob

Veritas Technologies annonce une évolution majeure de Veritas Data Insight, qui permet aux entreprises d’évaluer et d’atténuer les risques liés à la conformité et à la résilience des données non structurées et sensibles. Cette solution est désormais disponible en mode SaaS (Software-as-a-Service).

Les dark data, autrement dit l’ensemble des données dont la valeur est inconnue, représentent environ 52 % de l’ensemble des données non structurées d’une entreprise standard. En plus de contenir des données redondantes, obsolètes et triviales (ROT) qui coûtent aux entreprises des millions d’euros en stockage inutile, ces données peuvent également contenir des informations sensibles qui induisent des risques importants en matière de conformité réglementaire et de cyberrésilience.

Veritas Data Insight permet d’observer et de contextualiser les données dans les infrastructures multi-cloud pour aider à réduire les coûts et à atténuer les risques liés à la sortie de conformité et aux cybermenaces associés aux données non structurées, sensibles ou encore aux dark data. La solution de Veritas aide les entreprises à lutter contre les cybermenaces comme les ransomwares – avant, pendant et après une attaque, en mettant en évidence les faiblesses de sécurité, en fournissant des alertes anticipées et en veillant à ce que les décideurs disposent des informations importantes vis-à-vis des données pour évaluer l’impact des attaques.

Désormais, les entreprises peuvent utiliser Veritas Data Insight depuis le cloud en tant qu’application SaaS multi-tenant gérée par Veritas. Cette option permet une intégration simplifiée, des mises à jour automatiques - comprenant de nouvelles sources de contenu, et une plus grande évolutivité.

Les nouvelles améliorations apportées à la dernière version de Veritas Data Insight - à la fois sur site et dans le cloud – sont destinées à améliorer les performances des principales fonctionnalités destinées à la conformité des données, à leur gouvernance et à la cyberrésilience. Ces améliorations comprennent notamment :

• Efficacité - L’indexation des données nécessite désormais jusqu’à 50 % d’espace disque en moins.

• Rapidité - La classification accélérée des données permet de mieux cibler les contenus pertinents.

• Couverture - L’amélioration de l’indexation et de la classification ciblée permettent une meilleure conformité.

Veritas Data Insight est disponible dans le cadre des trois offres de services proposées par Veritas et dédiées à la conformité et à la gouvernance des données - Information Governance, eDiscovery et Surveillance, permettant ainsi aux clients de trouver facilement la bonne combinaison de fonctionnalités Veritas pour répondre à leurs besoins spécifiques. La solution peut également être associée à Veritas NetBackup Flex Scale et Veritas Alta Recovery Vault pour créer la solution ultime de cyberrésilience proposant une protection des données à grande échelle, une intelligence des données et des actifs et une isolation des données basée sur le SaaS.