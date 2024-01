Veritas lance Veritas Application Mobility

janvier 2024 par Marc Jacob

Veritas Technologies annonce faciliter la migration ou le déploiement de nouvelles applications stratégiques dans le cloud public grâce à sa solution Veritas Application Mobility Service. En automatisant ce processus, Veritas réduit le temps nécessaire à son exécution, passant ainsi de plusieurs mois à seulement 15 minutes. De plus, la solution est désormais disponible pour toutes les entreprises et est désormais compatible avec la plateforme Microsoft Azure.

La migration vers le cloud – ou la création d’un nouvel environnement résilient dans le cloud – pose souvent des problèmes aux entreprises. Ces processus prennent du temps et nécessitent une expertise relative aux plateformes et aux outils cloud, ainsi qu’une compréhension des interconnexions et interdépendances entre les applications. Les entreprises doivent également prendre en compte le modèle de responsabilité partagée de leur fournisseur de services cloud et le concevoir de manière à combler les lacunes en matière de configuration ou de fonctionnalité. Veritas Application Mobility Service résout ces problèmes, en plus de répondre à de nombreux autres enjeux.

Les entreprises peuvent bénéficier d’une période d’essai gratuite de 60 jours et accéder aux modèles de configuration proposés par la solution permettant d’automatiser le transfert de leurs applications dans le cloud. De plus, ce service étant basé sur la plateforme Veritas AltaTM Enterprise Resiliency, les entreprises bénéficieront ainsi des fonctionnalités de résilience applicative intégrée dans le cadre de leur essai. S’ils souhaitent continuer à bénéficier de la résilience multisites pour les applications critiques, la licence d’essai peut être convertie en abonnement payant.

Pour les nouveaux déploiements dans le cloud, l’approche SaaS permet de lancer le processus facilement. Il suffit de sélectionner le type d’application et le fournisseur de cloud, de personnaliser les paramètres (par exemple, les ressources de calcul, de réseau et de stockage) selon les besoins, de déployer la nouvelle configuration et d’initialiser l’application. Veritas Application Mobility Service est également compatible avec les plateformes Amazon Web Services et Microsoft Azure.