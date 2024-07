Veridos permet de stocker des documents d’identité de façon sécurisée et pratique sur mobile

juillet 2024 par Marc Jacob

Avec VeriGO MobileID, les utilisateurs peuvent emporter leurs documents d’identité importants où qu’ils aillent, au format numérique, de façon sécurisée et pratique. Les autorités gouvernementales permettent désormais aux citoyens de gérer leurs documents officiels de façon moderne et pratique sur leur smartphone. L’objectif est de créer un nouveau niveau de sécurité pour des utilisations publiques et privées grâce à des processus de vérification numériques.

Qu’il s’agisse de s’enregistrer dans un hôtel, de voyager ou de louer une voiture, la vérification de l’identité par le biais de documents d’identité officiels est devenue une partie intégrante de notre vie quotidienne. Plutôt que de continuer de compter uniquement sur des documents physiques et leurs fonctions de sécurité pour la vérification de l’identité, la technologie innovante de VeriGO MobileID repose sur des processus de chiffrement uniques qui permettent de vérifier rapidement, facilement et électroniquement l’authenticité d’un document.

Conçue comme une solution adaptée en premier lieu aux mobiles, l’application ne nécessite qu’un smartphone ou une tablette et n’est pas dépendante d’une connexion Internet. Avec VeriGO MobileID, les utilisateurs peuvent stocker facilement tous les types de documents d’identité traditionnels, tels que les permis de conduire, les cartes d’assurance santé et les cartes d’identité, dans un environnement sécurisé. Veridos présente une solution numérique exhaustive qui combine tous les types de preuves d’identité numériques et qui est accessible partout et à tout moment. En mettant la priorité sur la protection des données et de la vie privée, les citoyens sont libres de choisir les données privées qu’ils souhaitent partager, quand et à qui. Par exemple, s’il est uniquement nécessaire de prouver l’âge, les autres informations d’identité, telles que l’adresse, peuvent rester privées.

Universel et facile à utiliser, VeriGO MobileID respecte les normes en vigueur pour garantir une vérification des documents, partout et à tout moment.