Veridos fournit la dernière génération de cartes d’identité numériques à Macao

janvier 2024 par Marc Jacob

Veridos fournit une technologie de pointe avec la nouvelle carte d’identité électronique Macau Electronic ID (MEID) à la région administrative spéciale de Macao et met en œuvre un nouveau logiciel de personnalisation centralisé ainsi qu’un nouveau système de gestion des applications de cartes. C’est une grande première mondiale : les cartes d’identité sont dotées de la nouvelle fonctionnalité de sécurité Lumen ID Echo, qui intègre une photographie en couleurs améliorée dans la zone dédiée de la carte d’identité grâce à la technologie CLIP ID. Le dernier projet en date de l’étroite collaboration qui existe depuis 2002 entre Veridos et le DSI (Direcção dos Serviços de Identificaçãos Macau), le service compétent du gouvernement de Macao, porte sur la fourniture de cartes d’identité entièrement sans contact, équipées d’un design UV sophistiqué et de dispositifs de sécurité de dernière génération.

Macao est le premier territoire au monde à utiliser la fonctionnalité Lumen ID Echo. Il s’agit d’une image secondaire en couleur du titulaire de la carte, intégrée dans la fenêtre transparente du document en plus de l’image classique en noir et blanc. Lumen ID Echo est la nouvelle génération de technologie de photographie en couleurs sécurisée de Veridos, appelée CLIP ID, à laquelle font déjà confiance plusieurs gouvernements dans le monde.

La nouvelle carte d’identité électronique de Macao, basée sur le système d’exploitation à puce JavaCard Sm@rtCafé Expert 8.0 de Veridos, qui est certifié par Critères Communs, permet une identification biométrique, comprend une fonction de signature et ouvre aux citoyens de Macao les portes d’un grand nombre de services gouvernementaux en ligne.

Pour ce faire, Veridos a mis en œuvre une nouvelle solution pour le système de gestion des applications de cartes (CAMS) et a procédé à d’importantes modifications du côté logiciel pour le système central de personnalisation. L’architecture actualisée du système, développée par Veridos en étroite collaboration avec ses partenaires, prend en charge les nouvelles cartes MEID et intègre des fonctions de sécurité supplémentaires.

« Avec la livraison des cartes MEID, nous clôturons un nouveau chapitre de la collaboration entre Veridos et Macao, qui définit depuis 2002 de nouvelles tendances mondiales en matière de sécurité des documents officiels », souligne Marc-Julian Siewert, directeur général de Veridos. « Avec ses cartes d’identité désormais livrées et son écosystème technologique, Macao fait également office de figure de proue de la tendance en la matière, en combinant les dernières fonctions de sécurité et un design innovant. »

Les cartes d’identité de Macao intègrent pour la première fois au monde la nouvelle fonctionnalité de sécurité Lumen ID Echo de Veridos.