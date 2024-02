Veracode révèle que la rapidité de la remédiation permet de réduire la dette de sécurité critique de 75 %

février 2024 par Veracode

Veracode dévoile son rapport annuel State of Software Security (SoSS) 2024, qui met en lumière le problème critique de la dette de sécurité dans les applications. La dette de sécurité (définie dans ce rapport comme les failles non corrigées pendant plus d’un an), existe dans 42 % des applications et 71 % des organisations. Il est inquiétant de constater que 46 % des organisations présentent une dette de sécurité « critique » avec des failles graves et persistantes. Ces failles exposent de facto les entreprises à de sérieux risques en termes de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité.