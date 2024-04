Venchi choisit Workday pour transformer ses processus RH au niveau mondial

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Fondée dans la région du Piémont en 1878, Venchi est aujourd’hui une marque reconnue à l’international qui propose 350 recettes de chocolat et 90 parfums de glaces. Les produits sont vendus dans plus de 70 pays via 180 magasins situés notamment à Paris, Berlin, Dubaï, Hong Kong, Londres, New York, Shanghai et Tokyo.

Venchi souhaitait également améliorer les processus de prise de décision et de gestion afin de consacrer plus de temps à la gestion de projet, d’améliorer l’expérience collaborateur et de continuer à attirer et à développer les talents. La technologie, l’innovation proposée, l’expérience utilisateur ainsi que le taux de satisfaction client élevé ont été des facteurs décisifs dans le choix de Workday HCM par Venchi.