Veille santé : entre science, stratégie et conformité

avril 2025 par Arnaud Marquant Directeur des opérations KB Crawl SAS

La journée mondiale de la santé, ce 7 avril, permet d’évoquer les actions de veille déployées dans ce secteur. Une veille qui exige précision, expertise et adaptation constante aux mutations scientifiques et réglementaires.

En France comme à l’échelle européenne ou internationale, le secteur de la santé demeure plus que jamais un pilier économique de premier plan. Des start-up de la biotech aux grands laboratoires pharmaceutiques, en passant par les PME-PMI spécialisées, ce champ regroupe une diversité d’acteurs qui génèrent en France (pour ne prendre que cet exemple-ci), 90 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 40% à l’export. Ce tissu industriel dynamique est également l’un des plus innovants et les plus scrutés : chaque avancée, chaque décision réglementaire ou stratégique peut avoir des conséquences majeures sur des marchés entiers. Dans un tel contexte, la veille stratégique y fait figure de nécessité impérieuse.

Juridique, sanitaire, réglementaire… une veille à 360 degrés

Le secteur santé est l’un des plus exigeants en matière de veille réglementaire. À la différence d’autres industries, les conséquences d’un défaut de veille juridique peuvent être lourdes, tant sur le plan éthique que financier. C’est la raison pour laquelle les clients historiques des éditeurs de veille ont toujours accordé une importance capitale à la propriété intellectuelle, à la réglementation d’un médicament ou encore aux dépôts de brevets. Le temps où les projets de veille portaient exclusivement sur les molécules en phase de développement (une véritable « guerre à la molécule ») est derrière nous. Aujourd’hui, l’approche est très élargie : mise sur le marché, législation, lobbying, influenceurs médicaux et veille sanitaire sont désormais intégrés dans les dispositifs. À cet égard, l’exemple du Covid-19 est parlant. Même si la pandémie n’a pas bouleversé les fondamentaux, elle a mis en lumière la nécessité d’une veille environnementale et médiatique à forte réactivité.

Une veille technique et pointue

La veille santé est également l’une des plus techniques qui soit. Dans ce secteur, il ne s’agit pas simplement de surveiller les tendances ou les produits émergents, mais bien souvent de traiter des données scientifiques complexes. Lorsque l’on assure de la veille pour un chef de laboratoire ou un médecin-chercheur, il faut faire montre d’un très haut niveau de compréhension des enjeux scientifiques. Les données collectées sont souvent ardues, parfois réservées à un lectorat expert, et leur traitement demande une compétence d’analyse loin d’être commune.

Dans ce contexte, l’objectif est clair : identifier des signaux faibles, capter une information rare, une nuance réglementaire ou un brevet discret pouvant avoir un impact stratégique. Les entreprises, grandes ou petites, doivent naviguer dans un environnement mondial, où les virus ne connaissent pas de frontières et où les informations erronées – notamment sur les réseaux sociaux – peuvent générer des crises de réputation ou des erreurs de jugement. Les professionnels de la santé ont plus que tout besoin d’informations éprouvées, fiables, stratégiquement utiles.

Deux visions de la veille : l’exhaustif vs. le ciblé

Comment cette veille est-elle effectuée ? Dans les entreprises de santé, deux grandes écoles de veille cohabitent. La première, celle des grandes structures, relève d’une approche assez large. Au sein de certains d’entre eux, par exemple, plusieurs dizaines de milliers d’articles et de documents sont traités chaque jour, en provenance de tous les continents. Cette veille est exhaustive, portée par des équipes nombreuses, et nécessite un profond travail de curation.

À l’inverse, les petites structures – start-up, petits laboratoires – optent souvent pour une veille ciblée, avec des requêtes plus fines et des sources rigoureusement sélectionnées. Pour ces acteurs, l’objectif est d’éviter le bruit afin de ne retenir que l’essentiel, et de se concentrer sur des signaux à forte valeur ajoutée.

Ces deux approches, bien que différentes, sont complémentaires et les meilleurs outils de veille disponibles sur le marché s’adaptent à l’une comme à l’autre. Ce qui importe ici, c’est de revoir régulièrement le sourcing, de supprimer régulièrement les sources obsolètes, d’en ajouter de nouvelles, et d’être bien accompagné dans cette démarche.

Une telle agilité est d’autant plus nécessaire que le secteur de la santé évolue très rapidement. De nouvelles entreprises émergent chaque mois, certaines se développant à grande vitesse et ressentant rapidement le besoin de structurer leur action de veille. Des domaines tels que les traitements naturels, les thérapies innovantes ou encore la santé connectée viennent s’ajouter à l’écosystème traditionnel. De leur côté, les politiques de santé publique des Etats connaissent des inflexions, parfois de profonds changements, obligeant les équipes de veille à une intense vigilance.

Ainsi, à l’heure où chaque avancée médicale peut toucher potentiellement des millions de patients, la veille ne se contente plus d’être un outil : elle constitue un levier stratégique fondamental pour garantir la sécurité, l’innovation et la performance.