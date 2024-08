Veeam® Software lance Veeam Data Platform v12.2

août 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la sortie de la Veeam Data Platform v12.2. Cette solution élargit la protection des données à un éventail étendu de nouvelles plateformes tout en continuant d’enrichir ses fonctionnalités de cybersécurité de bout en bout. Cette nouvelle version combine les fonctionnalités de sauvegarde, de restauration et de sécurité des données les plus complètes pour permettre aux entreprises de migrer et de sécuriser leurs données sur de nouvelles plateformes. Veeam Data Platform v12.2 est une solution intégrée, qui permet aux clients de Veeam de maintenir en toute liberté leur agilité opérationnelle et leur sécurité tout en protégeant leurs données critiques contre les cybermenaces et les évènements industriels imprévus.

Avec la v12.2 de Veeam Data Platform, les entreprises ont la liberté de choisir leur infrastructure en bénéficiant d’une protection évolutive basée sur des règles. La nouvelle intégration à Nutanix Prism Central apporte aux entreprises le plus haut niveau de protection, tandis que la prise en charge de l’hyperviseur Proxmox VE leur permet de migrer et de se moderniser en fonction de leurs besoins. Également incluse, la sauvegarde de MongoDB assure immuabilité, gestion centralisée et restauration à grande vitesse.

La nouvelle Veeam Data Platform v12.2 aide les entreprises à accélérer leur transformation vers le cloud, vers de nouveaux hyperviseurs ou vers une infrastructure hyperconvergée (HCI) avec prise en charge d’Amazon FSx, d’Amazon RedShift, d’Azure Cosmos DB et d’Azure Data Lake Storage. Cette plateforme assure la gestion complète des règles YARA, incluant le contrôle d’accès à base de rôle (RBAC), la distribution sécurisée et l’analyse orchestrée des sauvegardes, ce qui permet de détecter les problèmes et de garantir le respect des règles de conformité de façon opportune.

Veeam Data Platform v12.2 renforce la posture de sécurité et rationalise les opérations avec une simplicité accrue. Des alarmes de diagnostic étendues permettent d’identifier les violations d’intégrité des données et les collectes de données incomplètes. Par ailleurs, les sauvegardes peuvent être accélérées vers des archives, optimisant les coûts sans compromettre la conformité.

Veeam Data Platform v12.2 s’enrichit de plusieurs nouvelles fonctionnalités :

1. Sauvegarde pour Proxmox VE : protège l’hyperviseur natif sans qu’il soit nécessaire de gérer ou d’utiliser des agents de sauvegarde. Plusieurs options de restauration flexibles sont proposées, dont la restauration de machines virtuelles vers et à partir de VMware, Hyper-V, Nutanix AHV, oVirt KVM, AWS, Azure et Google Cloud, ainsi que la restauration de sauvegardes sur serveurs physiques directement sur Proxmox VE aux fins de reprise d’activité après sinistre (DR) ou de virtualisation/migration.

2. Sauvegarde pour MongoDB : renforce la cyberrésilience en toute simplicité en exploitant des sauvegardes immuables, des copies de sauvegarde et des capacités de stockage avancées.

3. Intégration améliorée de Nutanix AHV : protège les données critiques de la plateforme de virtualisation Nutanix AHV à partir de nœuds de réplication sans impact sur l’environnement de production. Cette nouvelle version assure une intégration approfondie à Nutanix Prism avec des tâches de sauvegarde basées sur des règles, une protection accrue des sauvegardes et une conception réseau hautement flexible.

4. Extension de la prise en charge d’AWS : étend la résilience native aux environnements Amazon FSx et Amazon Redshift grâce à une protection à base de règles et à une restauration rapide et automatique.

5. Extension de la prise en charge de Microsoft Azure : l’extension de la résilience native à Azure Cosmos DB et Azure Data Lake Storage Gen2 assure une protection résiliente doublée d’une restauration rapide et automatique.