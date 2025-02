Veeam® Software annonce Veeam Recovery Orchestrator

Veeam® Software annonce la disponibilité pour les clients de Microsoft Hyper-V de l’orchestrateur de reprise après incident (DR), au sein de Veeam Data Platform (VDP). Veeam Recovery Orchestrator simplifie et automatise les processus de planification, de test et d’exécution de la reprise d’activité. Il permet aux entreprises confrontées à une interruption ou à une défaillance de leurs systèmes de créer, gérer et tester aisément des plans de reprise après incident, pour une restauration rapide et efficace de leurs données. En s’appuyant sur la cyberrésilience de Veeam Data Platform en termes de recherche des programmes malveillants, de détection IoC et d’identification proactive des menaces, l’orchestration Hyper-V renforcée offre une capacité de restauration accélérée, avec des défenses plus fortes et un temps de disponibilité opérationnelle maximisé.