Veeam® Software annonce la disponibilité de Veeam Data Platform v12.3

décembre 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la disponibilité de Veeam Data Platform v12.3. Cette mise à jour très attendue remplit trois objectifs pour les clients grandes entreprises : protéger la gestion des identités et des accès grâce à la prise en charge de la sauvegarde de Microsoft Entra ID, alimenter l’analyse proactive des menaces grâce à Recon Scanner et Veeam Threat Hunter, et tirer parti de l’IA générative pour protéger les données de manière plus intelligente grâce à un reporting amélioré et doté de Veeam Intelligence.

De plus, Veeam Data Platform v12.3 étend la portabilité des données en offrant une protection complète de Nutanix AHV grâce au traitement adapté aux applications, à un système d’alertes approfondies et à des analyses pour les workloads Nutanix AHV. Désormais pleinement intégrée avec Veeam Data Cloud Vault v2, cette nouvelle version de la plateforme de Veeam permet d’accéder instantanément à un stockage cloud sécurisé, isolé en mode « air-gap », chiffré et immuable avec une tarification prévisible.

À mesure que les entreprises poursuivent leur parcours de transformation numérique, le cloud joue un rôle crucial pour stimuler l’innovation et renforcer l’efficacité. Afin de garantir la protection complète des services de gestion des identités et des accès, les entreprises ont besoin d’avoir recours à des capacités de résilience des données, intégrées à la plateforme de résilience des données de leur choix. La version 12.3 de Veeam Data Platform est conçue pour répondre à ces besoins, en permettant notamment aux entreprises de bénéficier d’une protection d’Entra ID, ainsi que des dernières innovations en matière de cybersécurité.

La gestion des identités et des accès (IAM) constitue la source de vérité pour les grandes entreprises ; il est indispensable d’en assurer la protection. Pour de nombreuses entreprises, Microsoft Entra ID est un pré-requis pour garantir la fluidité des opérations. Les nouvelles capacités de Veeam en matière de protection pour Microsoft Entra ID contribuent à relancer l’activité des entreprises en quelques secondes, en atténuant les risques liés aux cybermenaces et aux mauvaises configurations accidentelles qui limitent la productivité. Grâce à une détection plus rapide des changements, à une mise en conformité simplifiée et à la restauration rapide des opérations, les entreprises peuvent désormais protéger à la fois Active Directory et Microsoft Entra ID sur site, garantissant ainsi un accès ininterrompu tout en réduisant les risques liés aux cybermenaces, aux cyberattaques et à l’erreur humaine.

Veeam Data Platform v12.3 s’enrichit d’outils innovants destinés à renforcer la cyberrésilience :

• Recon Scanner fourni une technologie d’évaluation proactive des menaces, qui permet d’identifier les tactiques, techniques et procédures (TTP) employées par les adversaires avant de déclencher une cyberattaque. La première intégration de la technologie Coveware, en instance de brevet et exploitée dans des milliers de cas d’incidents de ransomwares, au sein de Veeam Data Platform renforce le positionnement de Veeam en tant que premier et unique fournisseur capable d’offrir un tel degré de sophistication en matière de technologie d’évaluation proactive des menaces.

• IoC Tools Scanner permet aux entreprises de recevoir des notifications concernant l’apparence des outils indicateurs de compromission (IoC) couramment exploités par les cybercriminels, en incluant des techniques variées, telles que le mouvement latéral, l’exfiltration des données, les attaques par commande et contrôle, l’accès aux identifiants – et bien d’autres encore – sur les machines protégées. Cet outil permet de réduire de manière significative le temps moyen de détection (MTTD) des menaces, offrant ainsi la possibilité aux défenseurs de réagir avant même le déclenchement d’une attaque.

• Veeam Threat Hunter permet d’accélérer la recherche de malwares en s’appuyant sur les signatures, ce qui permet aux entreprises de repérer un éventail plus large de menaces et de détecter les menaces latentes au sein de leurs sauvegardes, facilitant ainsi la mise en place de mesures essentielles de cybersécurité destinées à garantir la continuité de l’activité. Intégré à Veeam Data Platform, Threat Hunter s’appuie sur l’apprentissage automatique et l’analyse heuristique afin d’identifier des menaces sophistiquées, tels que les malwares polymorphes, grâce à des signatures de menaces et à des modèles d’apprentissage automatique mis à jour plusieurs fois par jour afin d’étendre la détection aux nouvelles menaces émergentes.

Nouvelles améliorations apportées à Veeam Data Platform v12.3

Une protection Nutanix AHV complète : En renforçant la résilience des données pour l’ensemble des hyperviseurs, Veeam Data Platform v12.3 libère toute la puissance d’une solution de cybersécurité Nutanix AHV complète grâce au traitement adapté aux applications, à la détection en ligne des menaces au cours de la sauvegarde et à l’observabilité approfondie des données pour les environnements Nutanix. Les utilisateurs ne devraient pas être obligés d’avoir une connaissance étendue ou une expertise spécialisée de Nutanix AHV pour protéger leurs applications essentielles ou accéder aux informations dont ils ont besoin. Grâce à Veeam Data Platform, ils peuvent simplifier et optimiser le processus, sans avoir besoin de se débattre avec des rapports et des tableaux de bords complexes.

L’intégration avec Veeam Data Cloud Vault : Grâce à cette récente mise à jour, Veeam Data Cloud Vault est désormais entièrement intégré à Veeam Data Platform. Les clients peuvent ainsi optimiser plus simplement les sauvegardes immuables hors site. Vault est un service de stockage cloud entièrement managé et sécurisé, qui tire avantage de la puissance de Microsoft Azure et simplifie le stockage des sauvegardes de données et d’applications essentielles à l’activité de l’entreprise hors site, dotant ainsi les entreprises d’un degré de résilience inégalé. Cette intégration permet aux utilisateurs d’accéder instantanément au stockage cloud à des tarifs prévisibles et son architecture de cybersécurité se conforme au modèle Zero Trust Data Resilience (ZTDR) afin de mettre en œuvre la règle du 3-2-1-1-0 en matière de protection des données. Cette philosophie pose les bases d’une stratégie de protection des données et de projets de résilience des données robustes, en garantissant l’intégrité et la disponibilité des sauvegardes.

Veeam Intelligence : En s’appuyant sur des capacités d’IA génératives supplémentaires, Veeam Data Platform v12.3 fournit des enseignements proactifs et des informations pertinentes générées par l’IA grâce à Veeam Intelligence. Les administrateurs peuvent optimiser la performance des sauvegardes, atténuer les risques potentiels et prendre des décisions rapides et efficaces en se fondant sur les données, ce qui permet de réduire la charge de travail qui pèse sur les ressources informatiques.

La version 12.3 de Veeam Data Platform est d’ores et déjà disponible.