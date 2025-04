Veeam publie son premier rapport ESG

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Veeam® Software annonce la publication de son premier rapport consacré aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette publication, qui coïncide avec le 55e anniversaire du Jour de la Terre, illustre l’engagement de Veeam à créer un avenir durable fondé sur une approche inclusive tout en maintenant les plus hauts standards de confiance et de gouvernance.

Principaux enseignements du rapport ESG de Veeam :

Environnement : prendre soin de notre planète

• Recyclage des déchets électroniques : en 2023-2024, Veeam a recyclé 1 203 ordinateurs portables à travers le monde, évitant ainsi la production d’environ 1,5 tonne de déchets électroniques au travers de ses initiatives de recyclage des équipements matériels.

• Installations : huit bureaux de Veeam sont certifiés selon le système d’évaluation de la qualité énergétique et environnementale LEED, soulignant l’engagement de l’entreprise en faveur des pratiques de construction respectueuses de l’environnement.

• Émissions de gaz à effet de serre : Veeam a mesuré ses émissions de Scopes 1 et 2 de référence en 2023 et réduit ses émissions en 2024.

• Objectifs : d’ici 2026, Veeam prévoit de calculer ses émissions de Scope 3 et de collaborer avec ses fournisseurs pour suivre et réduire leur impact environnemental.

Impact social : soutenir les équipes et les communautés

• Impact sur les communautés : en 2024, les employés de Veeam ont fait don de 2 793 heures au bénéfice de plusieurs causes — refuges pour animaux, soutien aux victimes de feux de forêt, centres de soins pour personnes atteintes de démence — par le biais d’initiatives telles que Veeam Cares ou le marathon Veeam It Forward.

• Engagement des employés : pour 84% de ses employés, Veeam est une entreprise « où il fait bon travailler » ; 96 % des personnes ayant participé en 2024 à la Journée mondiale de l’apprentissage (Global Day of Learning) ont trouvé le programme riche en enseignements.

• Renforcement des capacités et de l’autonomie des employés : Veeam a lancé des initiatives telles que EmpowerHer, qui a permis à 150 collaboratrices d’accéder à une formation gratuite de certification, et s’est associé à des organisations telles que Women in Tech et Out & Equal.

• Avantages : Veeam offre des avantages compétitifs à ses employés : congés parentaux, doublement de la contribution aux plans d’épargne-retraite 401(k), congés payés illimités (unlimited PTO), et soutien à la planification familiale et à l’adoption.

Confiance : diriger avec intégrité

• Gouvernance : la stratégie ESG de Veeam est pilotée par le département Conformité qui est rattaché au conseil d’administration de l’entreprise.

• Cybersécurité : le programme obligatoire de formation en cybersécurité de l’entreprise a atteint un taux de réalisation de 100 % ; Veeam a mis en place des simulations avancées d’hameçonnage (phishing) en vue d’améliorer la résilience.

• Certifications : Veeam a validé sa conformité à des normes de pointe telles que ISO 27701, ISO 27017 et l’attestation HIPAA ; d’autres certifications sont attendues en 2025.

• IA et confidentialité des données : Veeam a lancé une politique en matière d’IA générative, actualisé son code de conduite et pris des mesures rigoureuses de protection des données, confirmant ainsi son engagement en faveur de pratiques éthiques.

À l’heure où Veeam poursuit son parcours vers le développement durable, ce premier rapport ESG fait office de plateforme pour présenter les réalisations de l’entreprise et dévoiler ses objectifs pour l’avenir. En outre, Veeam confirme son engagement en faveur de l’amélioration continue en alignant ses actions sur sa mission : celle de créer un avenir résilient et inclusif.