Veeam prend en charge l’hyperviseur Proxmox VE

mai 2024 par Marc Jacob

À l’heure où elles adoptent de nouvelles technologies et transforment leur activité, les entreprises doivent avoir la possibilité de choisir les plateformes et les applications métier qui répondent de façon optimale à leurs exigences. C’est le principe fondamental de la liberté des données. Veeam aide les entreprises à protéger, à déplacer et à restaurer leurs données à partir et à destination de leurs plateformes préférées, et s’engage à étendre la prise en charge de nouvelles plateformes afin d’offrir à ses clients une liberté de choix maximale. Après avoir récemment annoncé la prise en charge d’Oracle Linux Virtualization Manager puis maintenant celle de l’hyperviseur Proxmox VE, Veeam continue d’élargir le périmètre de sa Veeam Data Platform dont les fonctionnalités de sécurité, de restauration et de liberté des données permettent aux entreprises de sauvegarder et d’utiliser des données en tous lieux sans dépendre d’une plateforme ou d’un environnement cloud. Actuellement, Veeam prend en charge les solutions VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, Oracle Linux Virtualization Manager et Red Hat Virtualization, ainsi que les environnements AWS, Azure et Google Cloud.

Veeam Data Platform apporte aux entreprises une plus grande liberté de choix afin de répondre de façon optimale à l’évolution de leurs besoins de virtualisation et de gestion du cloud. Les points forts de la prise en charge de Proxmox VE par Veeam sont les suivants :

• Sauvegardes immuables : sécurisation et protection des machines virtuelles Proxmox VE sur site et dans le cloud contre les risques de chiffrement par des ransomwares, les suppressions accidentelles et autres actes de destruction malveillants en cas de cyberattaque grâce à l’immuabilité du stockage. Il est également possible d’utiliser la prise en charge native des bandes et des lecteurs rotatifs pour assurer une isolation physique (« airgap ») au meilleur coût.

• Performances de sauvegarde sans compromis : grâce à l’intégration des fonctions de suivi avancé des blocs modifiés (CBT — Changed Block Tracking) et d’ajout de sauvegardes à chaud, les utilisateurs de l’hyperviseur Proxmox VE peuvent sauvegarder leurs machines virtuelles (VM) plus rapidement et avec une efficacité accrue, ce qui minimise les perturbations dues aux sauvegardes de longue durée et garantit le bon déroulé des activités quotidiennes.

• Veeam BitLooker : en excluant automatiquement les blocs inutilisés sur les disques de sauvegarde, appartenant par exemple aux fichiers supprimés du système d’exploitation invité, cette fonctionnalité intelligente améliore de manière significative la performance de sauvegarde tout en économisant un espace de stockage précieux.

• Flexibilité du stockage : la prise en charge de tous les types de référentiels de sauvegarde Veeam Backup & Replication® — y compris les référentiels renforcés et le stockage objet — permet aux clients de créer facilement des référentiels de sauvegarde à partir de n’importe quel mode de stockage conformément à leurs objectifs de temps de restauration et de délais de reprise d’activité (RTO/RPO) et à leur budget.

• Liberté de restauration complète des machines virtuelles : les machines virtuelles associées aux plateformes de virtualisation les plus courantes (VMware vSphere ou Microsoft Hyper-V, par exemple) ou à des environnements de cloud publics peuvent être rapidement restaurées sur l’hyperviseur Proxmox VE et inversement, ce qui réduit les temps d’arrêt et maximise la productivité.

• Capacités de restauration granulaire avancées : identification facile et restauration accélérée de tous les fichiers modifiés et supprimés, par exemple suite à une attaque de ransomware ; cette fonctionnalité garantit continuité d’activité et tranquillité d’esprit face à une perte de données inattendue ou à des perturbations non planifiées.