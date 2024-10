Veeam lance Veeam Recon Scanner

octobre 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce, à l’occasion du VeeamON Data Resilience Summit, l’ajout de Veeam Recon Scanner à Veeam Data Platform. Développée par Coveware by Veeam, cette technologie révolutionnaire s’appuie sur une longue expérience en matière de réponse aux tentatives de cyberextorsion, ainsi que sur la plus importante base de données de cyberincidents au monde. Veeam Recon Scanner est conçu pour identifier, trier et prévenir les cyberattaques de manière proactive, révolutionnant ainsi l’évaluation des menaces sur le marché de la protection des données.

Les cyberattaques, y compris les attaques de ransomware, sont de plus en plus étendues, ciblant à la fois les environnements de production et les sauvegardes. En d’autres termes, il est toujours plus difficile de récupérer des données après ce type d’attaque, confirmant la nécessité de déployer des solutions complètes de protection des données. Dans le cadre de la plateforme Veeam Data Platform Premium, la technologie apportée par Recon Scanner permet aux entreprises d’identifier les menaces avant qu’elles ne provoquent des dégâts. Au moyen d’analyses régulières, elle identifie les activités et les tactiques, techniques et procédures (TTP) suspectes des adversaires, ce qui permet aux entreprises de prendre des mesures défensives et d’atténuation avec un temps d’avance. Cette proactivité inédite dans l’industrie fait de Veeam le premier et seul fournisseur de plateforme de données à proposer une technologie d’évaluation aussi avancée à laquelle les utilisateurs de la version Premium de Veeam Data Platform peuvent accéder sans surcoût.

Recon Scanner intègre une technologie exclusive d’évaluation proactive des menaces dérivée de la riche expérience acquise par la solution Coveware by Veeam dans le traitement de milliers d’incidents liés aux ransomwares. Cette solution propose différentes fonctionnalités, comme des analyses automatiques, des alertes en temps réel et des analyses de données pour permettre aux équipes de sécurité de prendre des mesures préventives et d’améliorer la posture de sécurité globale de leur entreprise.

En intégrant Recon Scanner à Veeam Data Platform v12.2, Veeam renforce son engagement en faveur de la résilience, de la gestion et de la sécurité des données. Cette plateforme permet aux entreprises de protéger, récupérer et gérer en toute sécurité leurs données hybrides. En adhérant aux principes de la résilience des données Zero Trust et de sécurité par conception (Secure By Design) de l’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA — Cybersecurity and Infrastructure Security Agency), Veeam continue d’appliquer les bonnes pratiques en matière de sécurité afin de garantir à ses clients qu’ils peuvent exploiter leur entreprise en toute confiance tout en protégeant leurs données les plus précieuses.

L’application Veeam Recon Scanner sera disponible en téléchargement à partir du mois de novembre.