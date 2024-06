Veeam lance Veeam Data Cloud Vault

juin 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce Veeam Data Cloud Vault, un service de stockage cloud qui permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs données de sauvegarde de façon sécurisée non seulement hors site, mais également dans un format systématiquement immuable et chiffré, offrant ainsi des couches supplémentaires pour la protection des données critiques. Présentée en exclusivité lors de l’évènement VeeamON 2024, cette nouvelle offre de stockage en tant que service STaaS (Storage-as-a-Service) permet aux entreprises de stocker, d’administrer et d’accéder à leurs données sans qu’il soit nécessaire de concevoir, de déployer et d’administrer une infrastructure de stockage cloud ou sur site conforme aux principes Zero Trust.

Veeam Vault est une solution de stockage cloud préconfigurée et entièrement gérée sur Azure, qui simplifie la tâche des clients qui doivent architecturer leur infrastructure de manière sécurisée et qui font face à des modèles imprévisibles de coût du cloud —des enjeux clés pour les grands comptes comme pour les PME. Au lieu de gérer leur propre infrastructure de stockage physique ou cloud, les entreprises peuvent immédiatement utiliser Veeam Vault pour stocker, gérer et accéder à leurs données en souscrivant un abonnement au coût prévisible. En effet, le prix de Veeam Vault inclut non seulement le stockage proprement dit, mais également les appels d’API nécessaires pour écrire dans cette plateforme de stockage dans un format immuable, ainsi que pour lire et transférer des données en cas de restauration. Cette solution élimine ainsi toute mauvaise surprise aux entreprises qui reçoivent leur facture sans avoir intégré la totalité des coûts qu’induit la sauvegarde dans le cloud. Les utilisateurs peuvent accéder à ce service via l’interface logicielle de Veeam, gérer leurs exigences de stockage et les adapter sans difficulté en fonction de l’évolution de leurs besoins. Ils bénéficient en outre de la fiabilité et des capacités de reprise après incident offertes par leur fournisseur de stockage cloud.

La solution Veeam Vault est spécialement conçue pour apporter aux utilisateurs de Veeam Data Platform la capacité de stockage cloud sécurisée dédiée à leurs sauvegardes. Qu’il s’agisse d’écrire directement dans Veeam Vault les sauvegardes effectuées sur la Veeam Data Platform ou de compléter le stockage sur site dans le cadre d’une stratégie de sauvegarde 3-2-1-1-0 avec copie et/ou hiérarchisation, Veeam Vault présente les avantages suivants :

• Sécurité : les données sont sauvegardées dans un environnement de stockage Zero Trust immuable, chiffré et isolé en mode « air-gap » de l’environnement de production ;

• Simplicité d’emploi : outre l’accès et l’utilisation à la demande, le stockage est entièrement géré dans l’environnement Azure sans aucune difficulté de configuration, de gestion ou d’intégration ;

• Prévisibilité : plus de mauvaises surprises liées aux factures grâce à une tarification forfaitaire par téraoctet (To) qui répond aux besoins des entreprises, aujourd’hui comme demain — y compris les appels d’API, et les frais de restauration/transfert des données.

« La certitude absolue de la survie et de l’intégrité des données est essentielle pour se remettre d’une perte de données, en particulier d’une cyberattaque », explique Phil Goodwin, research vice-president chez IDC. « Le stockage des données hors site dans un coffre-fort chiffré, immuable et isolé en mode « air-gap » peut apporter cette garantie de survie et d’intégrité. La solution Veeam Data Cloud Vault renforce les capacités de cyber-restauration de Veeam en utilisant le stockage en tant que service (STaaS). Conforme aux principes Zero Trust, Veeam Vault offre aux entreprises une option de sauvegarde cloud facile à utiliser et intégrée en toute transparence aux services Veeam. »

Face à l’engouement à venir pour Veeam Vault, Veeam proposera de nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année 2024 pour aider les entreprises à :

• optimiser davantage leurs coûts avec l’ajout de niveaux de stockage objet plus froids et de classe « archive », en particulier pour les sauvegardes plus anciennes et/ou secondaires où une restauration moins rapide constitue une solution acceptable pour stocker les données à long terme et à moindre coût ;

• gagner en efficacité en centralisant la gestion et la supervision de toutes les fonctionnalités de Veeam Vault grâce à une intégration plus étroite avec l’interface utilisateur unique de Veeam Data Platform.

La nouvelle solution Veeam Data Cloud Vault est disponible immédiatement sur Azure Marketplace pour un forfait mensuel par To qui varie selon la région ; cette offre inclut le stockage, les API d’écriture/lecture, et le transfert des données.