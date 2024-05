Veeam lance Kasten V7.0

mai 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la disponibilité de sa solution Veeam Kasten for Kubernetes V7.0 à l’occasion du Red Hat Summit 2024. Avec plus d’une trentaine de nouvelles fonctionnalités et améliorations, cette version majeure commercialisée par Veeam propose des mesures de sécurité conformes aux standards en vigueur, parmi lesquels le Federal Information Protection Standard (FIPS) applicable aux environnements du secteur fédéral des États-Unis. Cette nouvelle version assure un meilleur niveau de protection contre les ransomwares grâce, notamment, à des intégrations avec la solution Microsoft Sentinel, et élargit les possibilités d’intégration des plateformes applicatives Kubernetes à grande échelle, telles que Red Hat OpenShift.

L’utilisation de conteneurs continue d’augmenter : 59 % des entreprises en utilisent actuellement en production, tandis que 37 % procèdent à leur déploiement ou l’envisagent. Veeam Kasten V7.0, qui répond aux besoins du marché en matière de sécurité des conteneurs dans le cadre de configurations Kubernetes étendues, conjugue cyberrésilience et innovation au service des grandes entreprises dans le but d’aider les utilisateurs à protéger et à sécuriser efficacement leurs applications et leurs données. Ces capacités sont indispensables pour permettre aux entreprises de moderniser et de migrer leurs applications en s’affranchissant des machines virtuelles (VM) traditionnellement utilisées sur site, en particulier par l’intermédiaire de la solution Red Hat OpenShift Virtualization — et ce, même si elles ne sont pas encore prêtes à refactoriser entièrement leurs applications. En renforçant sensiblement la collaboration avec Red Hat et Microsoft, cette nouvelle version élargit les capacités de la solution existante.

Nouveautés et améliorations apportées par Veeam Kasten V7.0 :

• Cyberrésilience :

o Veeam Kasten est la première solution de protection des données natives Kubernetes qui prend en charge les clusters compatibles FIPS. Au-delà de la disponibilité de Kasten sur le référentiel Iron Bank et de la nomenclature logicielle sécurisée (SBOM, Secure Bill of Materials), la prise en charge de la norme FIPS 140-3 garantit des normes de conformité solides aux environnements du secteur public et fédéraux.

o La protection étendue contre les ransomwares — avec immuabilité au niveau d’Azure Blob, visibilité de RestorePoint et intégration à Azure Sentinel — offre des capacités de sécurité renforcées.

o Une authentification sécurisée avec génération automatique de jetons (token) dans les environnements Red Hat OpenShift et améliorations de la sécurité OIDC.

• Solutions à destination des entreprises :

o L’amélioration des sauvegardes sur machines virtuelles et cloud natives permet de protéger efficacement les différents types de charges de travail sur Kubernetes.

o L’amélioration de la prise en charge des flux d’images Red Hat OpenShift, de la protection des images conteneurisées et des snapshots CephFS à faible encombrement en tant que volumes de stockage en lecture seule pour les environnements Kubernetes,

o L’amélioration des performances de reprise d’activité après sinistre (DR) et de migration automatique vers Veeam Backup & Replication Instant Recovery pour accélérer les activités de restauration.

o Des options d’installation plus étendues grâce à la récente prise en charge de la Marketplace Azure Container.

En priorisant la cyberrésilience et en répondant aux exigences des grandes entreprises, Veeam Kasten V7.0 assure un niveau de sécurité et de protection contre les menaces de ransomware à la fois strict et conforme aux normes applicables. Par ailleurs, son intégration aux principales plateformes cloud natives renforce sa polyvalence et sa facilité d’utilisation dans les environnements complexes.