Veeam intègre le MCP d’Anthropic

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cette avancée marque un tournant essentiel sur la feuille de route de Veeam dans le domaine de l’IA, car elle transforme la protection des données en une base solide pour des processus décisionnels plus intelligents, des informations plus pertinentes et une innovation IA responsable. Le MCP permet à Veeam d’assurer une intégration transparente entre sa plateforme de résilience des données et les applications d’IA de ses clients, permettant ainsi aux données qui étaient auparavant simplement stockées de générer de la valeur en temps réel.

Grâce à l’intégration du MCP, les clients peuvent utiliser leurs données de sauvegarde dans de nombreux cas d’utilisations de l’IA, parmi lesquels :

• L’exploration et l’extraction de documents connexes à l’aide de requêtes en langage naturel ;

• Le résumé de conversations à partir d’e-mails ou de tickets archivés ;

• L’automatisation des processus de conformité et d’e-discovery ;

• L’enrichissement d’agents IA et de copilots avec un contexte propre à l’entreprise.

Ces fonctionnalités vont bien au-delà du confort technique, car elles font évoluer progressivement la valeur stratégique que les entreprises accordent à leurs données stockées.

Sécurité de conception. Intelligence par défaut.

Dans le cadre de sa feuille de route en matière d’IA, Veeam présente une vision globale de l’intelligence artificielle qui repose sur cinq piliers :

• La résilience de l’infrastructure d’IA : protéger l’infrastructure d’IA dans laquelle les clients ont investi, en garantissant que leurs applications, données, bases de données vectorielles et même leurs modèles sont aussi sûrs et résilients que leurs autres données stratégiques.

• Intelligence des données : exploiter les données protégées par Veeam pour des applications d’IA fournies par Veeam, distribuées par des partenaires et créées par les clients, en générant une valeur ajoutée importante.

• Sécurité des données : utiliser des techniques d’IA et de ML (apprentissage machine) de pointe dans les fonctions de détection de logiciels malveillants, de ransomwares et de menaces, afin de renforcer la sécurité.

• Assistance aux administrateurs : Rendre autonome les administrateurs de sauvegardes au moyen d’un support basé sur l’IA, d’instructions et de recommandations partagées par un assistant doté d’IA.

• Opérations de résilience des données : sauvegardes intelligentes, restaurations, création de règles et analyses des données sensibles basées sur des indicateurs de risques et les résultats souhaités.

Une passerelle universelle entre l’IA et les données de sauvegarde

Le MCP est une norme ouverte conçue pour connecter des agents d’IA à des systèmes et référentiels de données d’entreprises. Avec la prise en charge du MCP, Veeam devient une passerelle entre les données protégées stratégiques et l’écosystème croissant d’outils d’IA d’entreprises, depuis Claude, développé par Anthropic, jusqu’aux LLM conçus par les clients.

L’accès à Veeam avec le MCP présente les avantages suivants :

• Amélioration de l’accessibilité des données : les agents d’IA peuvent à présent accéder aux données de sauvegarde structurées ou non structurées grâce à une recherche contextuelle.

• Processus décisionnels améliorés : les données protégées par Veeam renforcent la vitesse et la précision de l’IA dans les processus métier réels.

• Intégration sans friction : le MCP simplifie la connectivité entre Veeam et toute plateforme d’IA compatible, en éliminant les tâches spécifiques.

La prise en charge du MCP sera intégrée aux futures versions de Veeam Data Cloud.