Veeam étend son partenariat avec Microsoft

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Veeam® Software annonce l’extension de son partenariat avec Microsoft qui, en plus d’une prise de participation de Microsoft dans le capital de Veeam, a pour objectif de créer des solutions d’IA qui aideront les clients à protéger, restaurer et extraire davantage de valeur de leurs données.

77% des entreprises répertoriées au classement Fortune 500 et 67 % des entreprises de l’indice Global 2000 font confiance à Veeam pour protéger leurs données contre les cyberattaques, les pannes et autres incidents. En incorporant l’IA de Microsoft à la plateforme de résilience des données de Veeam, cette intégration permet désormais aux entreprises d’accéder plus rapidement à des informations pertinentes, de bénéficier d’une détection des menaces plus intelligente et de capacités de restauration plus automatisées, avec la garantie que leurs données sont en permanence sécurisées, disponibles, fiables et à leur service.

L’IA au service de la résilience des données

Avec le soutien de Microsoft, Veeam se concentrera sur les investissements consacrés aux activités de recherche et développement (R&D), à l’expertise architecturale et à la collaboration en matière de conception dans l’optique de mettre les innovations dotées d’IA plus rapidement à la disposition de ses clients. Veeam intégrera les services de Microsoft AI— dont l’apprentissage automatique (Machine Learning) — pour renforcer la résilience des données :

Veeam Data Cloud for Microsoft 365 — la solution de sauvegarde la plus utilisée pour Microsoft 365 protège plus de 23,5 millions d’utilisateurs.

Veeam Data Cloud Vault — conçue selon le principe de résilience des données Zero Trust (ZTDR), cette solution as-a-service de protection des données permet d’effectuer des sauvegardes sécurisées hors site sur Microsoft Azure.

Nouvelles solutions Entra ID — ces solutions renforcent la sécurité et la résilience des identités pour les entreprises cloud-first.

Protection et restauration dotées d’IA

L’intégration de Veeam à Microsoft AI aidera les entreprises à :

détecter les activités suspectes avant qu’elles ne s’aggravent ;

identifier les vulnérabilités des sauvegardes qui exigent une attention particulière ;

automatiser les rapports de conformité et de restauration ;

accélérer la restauration des données pour permettre aux entreprises de reprendre leur activité plus rapidement.

Veeam Data Cloud

Déployée sur Microsoft Azure, la solution Veeam Data Cloud conjugue la confiance et la fiabilité qui caractérisent la plateforme de résilience de données leader sur le marché à la facilité et à l’accessibilité d’un service cloud. En assurant la sauvegarde as-a-service (BaaS) pour Microsoft 365 et Microsoft Azure, Veeam Data Cloud offre une résilience totale et tire parti d’une puissante technologie de sécurité et de protection des données au sein d’une expérience utilisateur à la fois simple et transparente.

La conception cloud native de Veeam Data Cloud et la plateforme de données compatible de Microsoft Azure offre une protection de premier plan pour les données Microsoft 365 et Microsoft Azure qui est instantanément prête à l’emploi et bénéficie d’une simplicité basée sur des règles. L’architecture, fondée sur les principes de Zero Trust et qui exploite les capacités de stockage Blob Azure isolées des environnements de production, est continuellement actualisée et maintenue, de sorte que les sauvegardes sont en permanence sûres, sécurisées et prêtes pour une restauration rapide. Ce service tout-en-un comprend le logiciel de sauvegarde, l’infrastructure et le stockage, ce qui maintient les coûts à un niveau bas et prévisible tout en simplifiant l’administration.