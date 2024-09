Veeam enrichit sa solution de résilience des données pour Microsoft 365

septembre 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce le lancement de Veeam Backup for Microsoft 365 v8, qui assure l’immuabilité des données la plus complète et la plus flexible du marché. Désormais, les entreprises peuvent assurer la résilience de leurs données Microsoft 365 en appliquant une stratégie d’immuabilité multicouches Zero Trust qui certifie que les fichiers sauvegardés sont protégés contre tout risque de modification ou de suppression accidentel, garantissant ainsi leur intégrité d’origine. Avec plus de 21 millions d’utilisateurs de Microsoft 365 actuellement protégés, Veeam sauvegarde les informations critiques de ses clients et contribue à la bonne marche de leur entreprise, quoi qu’il arrive.

La version 8 de Veeam Backup for Microsoft 365 associe des sauvegardes immuables aux copies immuables existantes, offrant une protection totale pour les sauvegardes des entreprises. Elle apporte la flexibilité nécessaire pour stocker les données de sauvegarde sur n’importe quelle cible de stockage objet telle qu’Azure Blob Storage, Amazon S3, IBM Cloud Object Storage, ou compatible S3.

Outre une immuabilité améliorée, Veeam permet d’augmenter l’efficacité et l’évolutivité des grandes entreprises avec les pools de proxy Veeam. Cette mise à jour architecturale accélère le traitement des sauvegardes en répartissant le trafic entre plusieurs proxys. En partageant intelligemment la charge et en évitant la limitation de la bande passante, les entreprises peuvent obtenir de meilleures performances de sauvegarde et créer efficacement des environnements pouvant compter plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs.

Soucieux de répondre aux attentes de ses clients, Veeam a étendu son service d’assistance en ajoutant plusieurs fonctionnalités. Les entreprises ont désormais la possibilité d’utiliser des proxies de sauvegarde basés sur Linux, ce qui élargit le choix disponible et abaisse le coût total de possession. De plus, Veeam Backup for Microsoft 365 v8 prend désormais en charge les canaux privés et partagés de Microsoft Teams, avec à la clé une protection complète pour cette plateforme de communication et de collaboration très prisée par les entreprises.

Principales fonctionnalités de Veeam Backup for Microsoft 365 v8 :

• une immuabilité complète : l’immuabilité des sauvegardes pour Microsoft 365 la plus complète du marché ;

• une solution adaptée aux clients Enterprise (grands comptes) : son architecture dédiée est conçue pour gérer les ensembles de données d’entreprise les plus étendus ;

• une prise en charge renforcée : canaux Teams privés et partagés, proxies de sauvegarde basés sur Linux, et accès à l’interface utilisateur avec authentification multifactorielle (MFA).