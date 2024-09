Veeam annonce une nouvelle intégration avec Palo Alto Networks

septembre 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce une nouvelle intégration avec Palo Alto Networks en vue de simplifier les opérations de sécurité et de renforcer la résilience des données. Cette intégration répond au besoin urgent des entreprises qui souhaitent suivre une approche intégrée pour protéger leurs sauvegardes de données et répondre de manière proactive aux cybermenaces en s’appuyant sur les fonctionnalités offertes par les nouvelles Veeam Apps et les plateformes Cortex XSIAM et Cortex XSOAR de Palo Alto Networks.

Avec cette nouvelle intégration, Veeam devient le premier partenaire de Palo Alto Networks à concevoir et développer en toute indépendance un collecteur de données, des tableaux de bord et des rapports pour Cortex XSIAM.

Dans le paysage numérique actuel, les attaques de ransomware se multiplient : 96 % d’entre elles visent d’ailleurs spécifiquement les sauvegardes des entreprises, selon le rapport Veeam 2024 Ransomware Trends Report. Cette réalité alarmante constitue un défi de taille pour les responsables informatiques et de la sécurité du monde entier. Or, les outils traditionnels peinent à s’adapter à l’environnement des grandes entreprises, ce qui produit un volume d’alertes élevé et crée des processus manuels qui submergent les équipes en charge de la sécurité.

Afin de relever ces défis et de répondre aux attentes de leurs clients, Veeam et Palo Alto Networks ont intégré leurs technologies pour centraliser, mettre à l’échelle et automatiser la surveillance des données et la réponse aux incidents. Grâce à l’intégration de la plateforme SOC (Security Operations Center) pilotée par l’IA de Palo Alto Networks aux fonctionnalités de restauration haute performance de Veeam, les entreprises peuvent désormais identifier et neutraliser les cyberattaques plus rapidement, ce qui contribue à garantir la résilience des données de sauvegarde critiques pour leur activité.

L’intégration concerne deux nouvelles applications — les Veeam Apps intégrées à Cortex XSIAM et Cortex XSOAR, qui utilisent toutes les deux une connexion API bidirectionnelle pour surveiller, détecter et répondre aux incidents de sécurité impactant les données critiques de l’entreprise et les sauvegardes de données. La Veeam App intégrée à la solution Cortex XSIAM transfère les données des environnements Veeam Backup & Replication™ et VeeamONE dans Cortex XSIAM, fournissant ainsi une vue centralisée des activités liées à la sécurité des données et des sauvegardes. Pour sa part, la Veeam App intégrée à Cortex XSOAR permet de lancer des requêtes API périodiques aux solutions Veeam Backup & Replication et Veeam ONE tout en surveillant l’apparition d’alertes de sécurité ou d’évènements significatifs. Les deux applications sont fournies gratuitement aux clients de Veeam Data Platform (Advanced et Premium).

Principaux avantages de ces intégrations :

• Centralisation des opérations de sécurité — assure une vue complète des opérations de sécurité d’un bout à l’autre de l’environnement, y compris de l’environnement Veeam, afin de stopper les menaces et d’avoir. une meilleure analyse de la situation.

• Configuration simplifiée des systèmes de sécurité critiques — simplifie la configuration et l’installation d’applications Veeam à l’aide de tableaux de bord de surveillance et de sécurité préconfigurés, afin d’assurer une prise en main rapide et efficace.

• Automatisation de l’analyse et de la réponse aux incidents — élimine la fatigue numérique et accélère la réponse aux incidents grâce à l’automatisation alimentée par l’IA pour fournir une réponse automatisée et en temps réel aux menaces de sécurité potentielles dans les environnements Veeam.

• Stratégie de sécurité renforcée par l’automatisation et l’IA — surveille les environnements à l’échelle de l’entreprise sans inonder les équipes de sécurité d’alertes fastidieuses et de processus manuels.

• Maintien de la conformité et respect des exigences règlementaires — assure une gestion efficace et efficiente des incidents tout en respectant les objectifs de temps de restauration et de délais de reprise d’activité (RTO/RPO), ainsi qu’en respectant les règlementations de conformité en vigueur avec reprise automatique suite à une attaque de ransomware.

Ces nouvelles intégrations seront présentées à l’occasion du VeeamON Data Resilience Summit qui se tiendra en ligne le 1er octobre dans les régions EMEA et Amériques, et le 2 octobre en Asie. Michal Goldshtein, Director, Security Architecture and Research de Palo Alto Networks, présentera les nouvelles intégrations de Veeam et expliquera comment elles peuvent aider les clients avant, pendant et après une menace de ransomware. Les participants à cet évènement découvriront comment les entreprises de toutes tailles peuvent maximiser la sécurité, la protection et l’accessibilité de leurs données.

Les nouvelles Veeam Apps intégrées aux solutions Cortex XSIAM et Cortex XSOAR sont incluses dans les versions Advanced et Premium de la Veeam Data Platform. La nouvelle Veeam App intégrée à Cortex XSOAR est disponible en téléchargement sur la marketplace Cortex. La nouvelle Veeam App intégrée à Cortex XSIAM sera disponible prochainement.