Veeam améliore son offre Veeam Data Cloud Vault

novembre 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce une mise à jour majeure de Veeam Data Cloud Vault, son service de stockage cloud entièrement géré et sécurisé qui s’appuie sur la puissance de Microsoft Azure et simplifie le stockage hors site des sauvegardes de données et des applications critiques pour assurer aux entreprises une résilience hors pair. Développée en collaboration avec Microsoft, cette nouvelle version s’enrichit de deux nouvelles éditions proposées à un tarif « tout compris » optimisé qui élimine les problèmes de prévisions et les mauvaises surprises de facturation caractéristiques des solutions de stockage cloud gérées en interne. De plus, Veeam Data Vault s’enrichit d’une intégration à Veeam Data Platform, permettant aux clients de Veeam de simplifier les tâches de sauvegarde immuable hors site.

En dépit des avantages inhérents au stockage cloud tels qu’une sécurité simplifiée et la possibilité d’absorber des volumes de données croissants, nombre d’entreprises se heurtent encore à des obstacles liés à la maîtrise et à la prévision des coûts, à l’amélioration de l’efficacité et à l’acquisition de l’expertise nécessaire pour en optimiser la configuration et la gestion.

La solution Veeam Data Cloud Vault résout tous ces problèmes. Veeam a collaboré étroitement avec Microsoft pour développer cette offre enrichie intégrée au service de stockage Blob Azure niveau Sporadique (Cool). Cette solution simplifie la gestion du stockage pour les sauvegardes de données et élimine les modèles de coûts imprévisibles du cloud en permettant aux utilisateurs de stocker en toute sécurité les données de sauvegarde dans un emplacement hors site, chiffré et géré par Veeam, qui bénéficie d’une isolation logique de type « air-gap » et d’une immuabilité permanente pour assurer, si nécessaire, une protection renforcée et une restauration haute fiabilité. Veeam Vault aide également les entreprises à minimiser la durée des interruptions de service grâce à la restauration rapide des machines virtuelles sur site et Azure.

Zero Trust à l’environnement de sauvegarde des entreprises. Avec Veeam Data Cloud Vault, les entreprises peuvent appliquer la règle 3-2-1-1-0 pour mieux se protéger contre les cybermenaces. Cette philosophie constitue le socle d’une solide stratégie de protection des données et d’initiatives de résilience des données qui garantissent l’intégrité et la disponibilité des sauvegardes.

Avantages de la nouvelle version de Veeam Data Cloud Vault :

Sécurité et durabilité : la solution de stockage en tant que service Veeam Data Cloud Vault STaaS garantit la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données au travers d’une architecture de stockage Zero Trust qui est en permanence immuable, chiffrée et isolée (sur un modèle de type « air-gap »). Avec cette nouvelle version, le service Veeam Data Cloud Vault affiche désormais une durabilité pouvant atteindre 99,999 999 9999%, qui protège l’ensemble du datacenter contre les pannes. Veeam applique des mesures de sécurité de haute performance pour protéger les entreprises contre les cybermenaces, notamment celles qui pèsent sur leurs référentiels de sauvegarde.

Prévisibilité : Veeam Data Cloud Vault propose une tarification forfaitaire et prévisible par téraoctet (To) avec deux éditions de stockage cloud qui incluent les requêtes lecture/écriture et les frais de transfert des données. Cette approche permet aux entreprises de toutes tailles de gérer et de maîtriser leurs coûts de façon plus prévisible tout en bénéficiant des avantages inhérents au stockage sécurisé dans le cloud.

Simplicité d’emploi : Veeam Data Cloud Vault minimise le manque de compétences dans les domaines du cloud et de la sécurité grâce à une solution de stockage préconfigurée, entièrement gérée et accessible à la demande, basée sur Azure et directement intégrée à l’interface de Veeam Data Platform. Les entreprises peuvent ainsi acquérir, provisionner et surveiller directement leur solution Veeam Vault sans quitter la plateforme Veeam Data Platform, ainsi que restaurer directement les machines virtuelles (VM) sur site et dans Azure.

Veeam Data Cloud Vault propose aux entreprises un modèle de tarification prévisible pour le stockage cloud décliné en deux nouvelles éditions : Foundation et Advanced. Accessibles à partir de 14 dollars par To, ces éditions s’alignent étroitement sur les scénarios d’utilisation de sauvegarde cloud des clients pour offrir une alternative économique et sécurisée par défaut aux solutions « maison ».