Vectra AI lance son programme Clarity à destination des MSSP

novembre 2024 par Marc Jacob

Vectra AI, Inc. annonce le lancement de son programme Vectra AI Clarity. Ce programme est conçu pour aider les fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP, pour Managed Security Service Providers) à répondre à une demande croissante de leurs clients pour des solutions de sécurité réseau avancées et personnalisées. Ces solutions visent à détecter les menaces de manière proactive et à offrir des services de cybersécurité adaptés aux attaques complexes et hybrides. Avec l’évolution des cyberattaques, de plus en plus d’entreprises s’appuient sur les MSSP pour améliorer leur sécurité. Cela leur permet de protéger leurs systèmes tout en réduisant la charge de travail de leurs équipes de sécurité internes, ou SOC (Security Operations Center), qui sont souvent déjà surchargées.

Le programme Vectra AI Clarity a été créé pour aider les entreprises à faire face aux défis liés à l’évolution rapide des cybermenaces et aux besoins en constante évolution de leurs utilisateurs finaux. Contrairement aux offres standardisées et aux packages prédéfinis souvent proposés par d’autres programmes, Clarity permet aux clients de personnaliser leur plateforme de XDR. Ils peuvent adapter précisément les solutions de détection de menaces sur le réseau (NDR, pour Network Detection and Response) et de détection de menaces d’identité (ITDR, pour Identity Threat Detection and Response) selon les besoins spécifiques de leur entreprise. Ce niveau de personnalisation donne aux partenaires une visibilité accrue sur leurs marges et leurs coûts, en fonction des caractéristiques de chaque environnement client, ce qui leur permet de gérer leurs ressources de façon optimale et de mieux planifier leurs projets. Les partenaires conservent également la propriété de leurs technologies et de leurs licences, et peuvent commercialiser leurs services sous leur propre marque.

Avec ce programme, Vectra AI propose également des accords de niveau de service (SLA, pour Service Level Agreement) plus avancés qui permettent aux MSSP de proposer des engagements à long terme, incluant des avantages couvrant plusieurs plateformes sur plusieurs années. Ces accords aident les MSSP à améliorer leur qualité de service et à renforcer la fidélité de leurs clients. Vectra AI fournit aussi des services supplémentaires, comprenant une remontée accélérée des incidents, un support client continu et la mise en place d’une équipe dédiée aux aspects opérationnels et analytiques. Grâce à ces services, Vectra AI facilite la mise en place de solutions de cybersécurité dès le début, assure une surveillance et une maintenance quotidiennes, et intervient rapidement pour résoudre tout problème de service qui pourrait survenir.

La plateforme Vectra AI offre à ses clients des solutions de sécurité avancées pour détecter et répondre aux menaces. Forte de plus de 35 brevets en intelligence artificielle et en détection de menaces, Vectra AI exploite des technologies d’apprentissage automatique et d’IA pour identifier les comportements suspects des attaquants et évaluer la gravité des menaces. Cette plateforme fournit aux centres d’opérations de sécurité (SOC) une technologie exclusive, de l’Attack Signal Intelligence™, qui constitue une solution XDR (détection et réponse étendues) capable de gérer les attaques hybrides sophistiquées avec rapidité et à grande échelle.

Avec le programme Vectra AI Clarity, les MSSP peuvent offrir à leurs clients différentes options de tarification, basées soit sur l’adresse IP, soit par compte utilisateur. Les clients ont également la possibilité de souscrire à des abonnements annuels ou pluriannuels, selon leurs besoins.