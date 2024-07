Vectra AI annonce la nomination de Sailesh Munagala au poste de directeur financier

juillet 2024 par Marc Jacob

En tant que directeur financier, Sailesh Munagala dirigera les opérations financières à travers l’organisation et sera responsable des fonctions financières, juridiques, informatiques et opérationnelles de l’entreprise. Munagala apporte plus de vingt ans d’expérience dans la conduite des opérations financières et commerciales au sein de diverses organisations. M. Munagala rejoint Vectra AI après avoir travaillé chez Relativity où, en tant que directeur financier, il supervisait les fonctions financières, comptables, immobilières et d’approvisionnement de l’entreprise. Avant Relativity, il a dirigé la planification et l’analyse financière pour Google Cloud et a été directeur financier de Cortex et vice-président des finances chez Palo Alto Networks.