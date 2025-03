Vaultys publie sa solution d’identification auto-souveraine en Open Source

La société Vaultys annonce la publication en Open Source de sa solution d’identification décentralisée, VaultysID. Cette initiative stratégique et innovante fait suite à un audit de sécurité mené par Amossys, une entreprise du groupe Almond, reconnue et agréée par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information).

Dans un contexte où la souveraineté numérique et la protection des données personnelles sont des enjeux cruciaux, VaultysID propose un authentificateur fort et sans mot de passe grâce à des technologies de cryptographie décentralisée. Cette combinaison permet une authentification renforcée, tout en offrant aux utilisateurs et aux organisations une gestion fiable, transparente et indépendante de leur identité numérique. Conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de cybersécurité, cette solution repose sur des technologies avancées et respecte les standards internationaux.

En mettant son code à disposition de la communauté, Vaultys favorise l’innovation collaborative et encourage les contributions de développeurs et d’experts en cybersécurité afin d’améliorer continuellement la solution.

Pour prouver la solidité de sa solution, Vaultys a fait appel à Amossys pour réaliser l’audit du protocole d’authentification. Entreprise du groupe Almond, et spécialiste des secteurs stratégiques, Amossys est notamment Centre d’Évaluation de la Sécurité des Technologies de l’Information (CESTI) agréé par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) et Prestataire d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information qualifié par l’ANSSI pour les besoins de sécurité nationale (PASSI RGS–LPM).

Avec cette publication en Open Source, Vaultys franchit une nouvelle étape vers une identité numérique plus sécurisée, transparente et accessible à tous.