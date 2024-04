Varonis présente sa solution de cybersécurité pour Microsoft 365 Copilot

avril 2024 par Marc Jacob

Varonis Systems, Inc. annonce Varonis pour Microsoft 365 Copilot - la première solution spécialement conçue pour sécuriser l’outil de productivité alimenté par l’IA de Microsoft avant et après son déploiement.

Cette nouvelle offre de Varonis s’appuie sur sa suite de sécurité Microsoft 365 existante et y ajoute de nouvelles fonctionnalités pour surveiller l’accès aux données de Copilot en temps réel, détecter les interactions anormales avec Copilot et limiter automatiquement l’accès aux données sensibles par les humains et les agents d’IA.

Les outils d’IA peuvent débloquer des gains d’efficacité incroyables, mais lorsqu’ils ne sont pas correctement contrôlés, ils peuvent involontairement exposer des informations sensibles aux employés et permettre aux cybercriminels et aux menaces internes de trouver, crypter ou voler des données plus rapidement que jamais.

Les fonctionnalités de Varonis pour Microsoft 365 Copilot incluent :

Les tableaux de bord de posture Copilot : une vue en temps réel des données sensibles et réglementées exposées aux utilisateurs de Copilot, une analyse des tendances d’utilisation et une traçabilité des données sensibles auxquelles l’IA accède.

L’automatisation des politiques Copilot : le respect des politiques de sécurité pour limiter en continu l’accès de Copilot aux informations sensibles et prévenir les fuites de données accidentelles. Appliquez automatiquement des étiquettes de sensibilité aux données créées par Copilot.

La surveillance et les enquêtes Copilot : Varonis collecte et enrichit les événements de Copilot afin que chaque collaborateur puisse répondre à des questions telles que : "Quels utilisateurs ont accédé à des données financières sensibles via Copilot cette semaine ?"

La détection des menaces Copilot : Le moteur d’analyse du comportement des utilisateurs (UBA) de Varonis prend en compte l’activité de Copilot et notifie les clients des interactions anormales ou suspectes de Copilot avec des données sensibles.

L’intégration à Athena AI : Varonis pour Microsoft 365 Copilot fonctionne avec l’assistant SOC d’Athena AI et la recherche en langage naturel, facilitant l’investigation et la résolution des incidents de sécurité liés à Copilot.

En tant que partenaire Microsoft de premier plan, Varonis a annoncé pour la première fois son soutien à Microsoft 365 en 2015 et a vu les ventes de sa suite de sécurité Microsoft 365 dépasser les 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels. La plateforme cloud native de Varonis et son expérience inégalée dans la protection des données dans le cloud Microsoft permettent à son équipe de R&D de développer rapidement de nouvelles solutions de sécurité pour le boom de l’IA.

Les organisations peuvent demander une évaluation gratuite de la préparation à Microsoft 365 Copilot pour évaluer leur posture de sécurité de l’IA ou commencer un essai Varonis depuis le Azure Marketplace.