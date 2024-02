Varonis présente MDDR

février 2024 par Marc Jacob

Varonis dévoile un nouveau service de détection des menaces et de réponse 24h/24, 7 jours/7 et 365 jours sur 365, conçu pour mettre fin aux violations de données.

Contrairement aux services MDR traditionnels qui sont centrés sur les points d’extrémité et les réseaux, l’offre Varonis MDDR se concentre sur les menaces qui pèsent sur les données.

Cette offre associe la technologie de détection des menaces et l’automatisation de Varonis

L’équipe de « chasseurs de menaces » Varonis regroupe des analystes forensic, et des experts de la réponse à incidents disponibles 24h/24, 7 jours/7 et 365 jours sur 365.

Quelques informations additionnelles :

Varonis est le pionnier de la détection et de la réponse à incident en temps réel (DDR) avec un lancement de son offre en 2013

En 2016, Varonis a ajouté l’analyse avancée du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA)

Depuis sa création, les équipes de réponse à incident Varonis ont enquêté sur plus de 10 000 incidents.

L’offre MDDR améliore la valeur globale pour le client et comble un vide important sur le marché des services de cybersécurité gérés.