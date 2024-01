Varonis nommé leader dans le rapport The Forrester Wave™ sur les plateformes de sécurité des données

janvier 2024 par Marc Jacob

Selon ce même rapport, « Varonis est la solution idéale pour les entreprises qui cherchent à visualiser précisément leurs données, exploiter les fonctionnalités de classification et bénéficier d’une remédiation automatisée pour l’accès aux données ».

La force des programmes de sécurité actuels réside dans la remédiation intelligente et automatisée. C’est le seul moyen de réduire efficacement l’impact d’une cyberattaque, d’autant plus que la collaboration dans le cloud augmente les risques qui pèsent sur la sécurité des données.

Varonis a obtenu les scores les plus élevés dans 12 catégories, notamment la « classification des données », la « visibilité sur les menaces et les risques liés aux données », les « contrôles d’accès aux données », le « modèle commercial », le « calendrier d’exécution », ainsi que les « produits et services ».

La sécurité automatisée des données — une stratégie gagnante

Varonis estime que l’avenir de la sécurité des données passe par l’automatisation. Compte tenu du rythme auquel les risques liés aux données augmentent, en particulier à mesure de la transition vers le cloud, l’automatisation est le seul moyen pour les équipes de sécurité de garder une longueur d’avance.

Oubliez le temps où le service informatique fournissait l’accès aux données. Aujourd’hui, les utilisateurs contrôlent les droits d’accès à l’aide d’un simple bouton « Partager ». En effet, les évaluations des risques sur les données effectuées par Varonis révèlent qu’une entreprise dispose en moyenne de plus de 40 millions de structures de droits. Par conséquent, même avec une horde d’administrateurs, maîtriser ce niveau grandissant d’exposition aux données relève de l’impossible.

C’est là que la sécurité automatisée des données entre en jeu. Le rapport indique que « Varonis excelle dans la visibilité et l’automatisation des données ». Nous sommes convaincus que lorsque l’automatisation est exploitée à bon escient, grâce à l’intelligence, elle peut aider les équipes de sécurité à limiter efficacement les dégâts causés par les cyberattaques, mais aussi à détecter rapidement les risques qui pèsent sur la sécurité des données et y répondre.

Réponse proactive aux incidents

Les stratégies utilisées par les cybercriminels sont en constante évolution, mais la cible reste la même : vos données. Varonis détecte des menaces que d’autres solutions ne voient pas car nous surveillons vos données. Notre fonctionnalité d’aide à la réponse aux incidents est incluse depuis toujours dans nos abonnements et nos versions essais. En outre, dans le cadre de notre abonnement SaaS, nous avons également intégré la fonction de réponse proactive aux incidents. Avec cette fonctionnalité, nos équipes de techniciens en réponse aux incidents, d’analystes et d’experts en sécurité surveillent et examinent les alertes de nos clients à leur place.

Le rapport Forrester ajoute ce qui suit : « Varonis a une approche unique, qui consiste à inclure des services de réponse aux incidents dans le cadre de l’expérience client. Ils offrent également un large éventail de services d’assistance et de conseils, grâce à un plan opérationnel personnalisé mis en œuvre par leurs experts. »

Compte tenu de la fragmentation croissante des équipes de sécurité, combiner l’automatisation intelligente et l’expertise de spécialistes en cybersécurité demeure un enjeu clé pour garder une longueur d’avance sur les cybercriminels. Au lieu de multiplier le nombre d’alertes à gérer par des équipes de sécurité déjà à court de temps, nous faisons remonter les incidents réels.

Les scores les plus élevés dans les catégories de gestion et d’assistance

Forrester a non seulement attribué la note la plus élevée dans la catégorie « produits et services d’assistance », mais aussi dans les catégories « gestion intuitive », « assistance » et « modèle commercial ».