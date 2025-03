Vantiva et Partner Communications lancent un nouveau routeur et répéteur Wi-Fi 7 GPON

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Ce lancement conforte la réputation de Partner en tant que fournisseur d’accès Internet le plus rapide d’Israël, offrant à ses abonnés des débits encore plus élevés, une sécurité renforcée et une couverture fiable et homogène dans toute la maison. Tirant parti de la technologie EasyMesh et propulsée par le logiciel OpenWrt, cette solution garantit des performances réseau optimisées et une interopérabilité accrue entre les appareils connectés.

Vantiva et Partner entretiennent une collaboration de longue date, qui a débuté avec le déploiement des décodeurs Android TV, notamment les premières offres Netflix et Amazon Prime en Israël. Depuis 2018, Vantiva accompagne Partner dans l’évolution de son offre haut débit, en fournissant des solutions DSL, des passerelles hybrides DSL/Fibre, des passerelles GPON, ainsi que le premier produit EasyMesh grand public du pays.