Valiantys, en collaboration avec HYCU®, Lansweeper et Appfire, dévoile une solution GRC

novembre 2024 par Marc Jacob

Valiantys et Atlassian Platinum Solutions Partner, a introduit un service dédié à la gouvernance, la gestion des risques et la conformité (GRC). Cette solution repose sur des outils de pointe, tels que HYCU, Lansweeper, l et Appfire. Cette solution est conçue pour aider les organisations à répondre aux exigences de conformité complexes des réglementations émergentes, avec un accent initial porté à la loi sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) de l’Union européenne.

La solution GRC de Valiantys, optimisée par HYCU, Lansweeper et Appfire, offre une approche complète des défis posés par la DORA, en particulier dans les nouveaux domaines de la gestion des risques des tiers et de la résilience opérationnelle. Alors que les organisations s’appuient de plus en plus sur des applications cloud et des solutions as-a-service, la conformité avec DORA monte un défi complexe et chronophage.

L’émergence de DORA, dont l’entrée en vigueur est prévue pour début 2025, représente un changement significatif dans la création d’une approche uniforme de la gestion des risques des tiers dans le secteur financier de l’UE. La nouvelle exigence réglementaire répond aux préoccupations croissantes concernant les cybermenaces et les vulnérabilités technologiques qui pourraient potentiellement perturber la chaîne d’approvisionnement technologique de l’industrie financière.

La solution GRC de Valiantys propose un système de gestion intégré englobant la découverte des actifs, la sauvegarde, les tests et la gestion documentaire. Fournissant une source unique et centralisée pour la préparation à la conformité DORA, elle se distingue par les fonctionnalités suivantes :

Découverte automatisée des actifs et visualisation des applications as-a-service

Protection automatisée des données et récupération des données hors site pour plus de 80 TIC (technologies de l’information et de la communication), avec une expansion continue.

Des fonctionnalités de test de résilience en un clic

Des tableaux de bord, des notifications et des informations axés sur DORA.

Cette solution optimise le processus de conformité avec DORA en réduisant drastiquement le temps et les ressources requis. Elle supprime la nécessité de consacrer des centaines d’heures au catalogage manuel des actifs, d’utiliser plusieurs outils de sauvegarde et de gérer une documentation volumineuse.