Vade rejoint InterCERT France

mars 2024 par Marc Jacob

Vade, qui fait partie du groupe Hornetsecurity annonce qu’elle avait rejoint InterCERT France en vue d’accélérer les capacités de réponse aux incidents et de prévention des menaces des membres participants. Cette annonce est le résultat de plusieurs mois de préparatifs pour rejoindre cette association réputée et représente une étape importante pour l’entreprise.

InterCERT France est une communauté de CERT (Computer Emergency Response Teams) et de CSIRT (Computer Security Incident Response Teams). Association loi 1901, InterCERT regroupe des organisations engagées dans le renforcement de la détection et de la réponse aux incidents sur les territoires français. Vade rejoint un groupe de plus de 100 entreprises participantes.

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité, Vade sera l’expert en matière de sécurité du courrier électronique et partagera avec les membres participants des informations cruciales, ainsi que le résultat de ses recherches. Le courrier électronique reste le principal vecteur des cybermenaces et la première source de compromission, ce qui souligne l’importance du rôle et des contributions de Vade au sein de InterCERT France.