Vade rejoint Hornetsecurity Group

mars 2024 par Marc Jacob

Avec l’augmentation rapide de l’utilisation par les entreprises de solutions et d’outils de collaboration basées sur le Cloud, combinée à un environnement de cybersécurité en évolution et à des cybermenaces sophistiquées, les organisations de toutes tailles ont besoin de solutions cloud flexibles et adaptables pour se protéger. Hornetsecurity s’est imposé comme un partenaire clé des entreprises dans la protection de leur infrastructure informatique, de leur communication numérique et de leurs données grâce à des services cloud de premier ordre et à des solutions de sécurité, de conformité et de sauvegarde de nouvelle génération.

Vade s’est fait connaître pour son offre de pointe en matière de sécurité des emails pour Microsoft 365, avec une technologie de filtrage de la messagerie différenciée basée sur une API et une solution de sécurité de la messagerie extrêmement efficace pour les grands opérateurs de télécommunications et les éditeurs du monde entier. Hornetsecurity propose plusieurs services supplémentaires pour Microsoft 365, notamment la sauvegarde, la gestion des autorisations, la formation automatisée à la sensibilisation à la sécurité et la validation des destinataires par l’IA.

Grâce à la complémentarité des offres d’Hornetsecurity et de Vade, les clients et les partenaires de tous les marchés bénéficieront désormais d’une offre de produits plus étendue. Ainsi, Hornetsecurity se positionnera comme une référence mondiale pour les services de cybersécurité basés sur le cloud.

En 2024, des produits supplémentaires seront disponibles, fournis via le centre de données de Vade. Grâce au réseau de distribution solide et complet de Vade, les MSPs et les revendeurs seront en mesure de proposer des combinaisons de produits attrayantes sur le marché français, notamment le service complet 365 Total Protection qui couvre un large éventail de besoins d’une organisation en matière de sécurité, de gestion de la conformité et de protection des données dans le cadre de Microsoft 365.

L’équipe dirigeante de Vade occupe désormais différents postes de direction au sein d’Hornetsecurity, et Georges Lotigier est devenu membre du conseil de surveillance d’Hornetsecurity.

Cette transaction avec Vade s’inscrit dans la stratégie d’Hornetsecurity de développement de produits et d’expansion internationale. Soutenue par PSG Equity, TA Associates et Verdane, trois sociétés d’investissement de premier plan spécialisées dans les opérations de growth, Hornetsecurity a pour objectif de s’imposer comme un leader international de software de sécurité cloud et de conformité.

La transaction a été conclue et les conditions financières n’ont pas été divulguées.