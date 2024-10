Vade/Hornetsecurity lance 365 Multi-Tenant Manager pour les MSPs

octobre 2024 par Marc Jacob

Hornetsecurity annonce la sortie de son 365 Multi-Tenant Manager pour MSPs, une solution destinée aux fournisseurs de services gérés (managed service providers ou MSP) qui réduira considérablement le temps et les ressources dont ils ont besoin pour gérer plusieurs environnement Microsoft 365 (M365), en économisant jusqu’à 80 % du temps de gestion et d’accueil pour chaque environnement. Cela permettra d’augmenter la productivité et la rentabilité des MSP.

La gestion des environnements M365 a toujours été une tâche complexe et exigeante en ressources, les MSP passant des heures à naviguer sur de multiples portails Microsoft pour configurer les environnements M365 de leurs clients : les recherches d’Hornetsecurity montrent qu’en moyenne, les MSP consacrent environ 12 heures à l’intégration de chaque nouvel environnement et 3 heures par client par mois à la gestion des environnements M365 des clients. La nature complexe de ces environnements, , ainsi que la nécessité d’appliquer des mesures de sécurité strictes et de se conformer à des réglementations telles que la RGPD, demandent beaucoup de temps et d’argent. En outre, les clients ont des besoins divers, ce qui peut être très difficile à gérer pour les MSP.

À propos de 365 Multi-Tenant Manager pour les MSPs

365 Multi-Tenant Manager pour les MSPs d’Hornetsecurity permet aux fournisseurs de services gérés de configurer, de gérer et de surveiller les environnements M365 de manière efficace, via une plateforme cloud multi-environnement pratique. En simplifiant les processus d’intégration, de gouvernance et de conformité pour tous les environnements M365, la solution permet aux MSP de centraliser et de rationaliser leurs services à partir d’une plateforme unique et de réduire le temps de gestion moyen jusqu’à 80 %. Un MSP ayant 60 clients pourrait économiser environ 2 000 heures par an, soit l’équivalent de la charge de travail d’un employé à temps plein. Il remédie également automatiquement à toute dérive de configuration découverte sur les environnements gérés.

365 Multi-Tenant Manager utilise la connexion à l’Espace partenaires de Microsoft pour ajouter automatiquement tous les environnements découverts à la plateforme multi environnement d’Hornetsecurity, ce qui permet aux MSP d’économiser du temps et des efforts. Les MSP sont guidés dans l’intégration des environnements, les paramètres de base et la surveillance des tâches automatisées à l’aide des assistants faciles à utiliser.

Toute entreprise peut rapidement adopter des configurations optimales et mettre en place des solutions Entra, Intune, SharePoint, OneDrive, Exchange et Teams en utilisant les modèles de meilleures pratiques, les paramètres et les politiques prêts à l’emploi du produit. La panoplie de méthodes du produit permet également la création de paramètres personnalisés qui automatisent les scripts PowerShell, garantissant que les MSP peuvent répondre aux besoins uniques de chaque client. Les MSP peuvent même utiliser les scripts PowerShell existants qu’ils ont déjà créés pour M365.

En outre, 365 Multi-Tenant Manager fournit aux MSP des tableaux de bord complets à des fins de surveillance et de création de rapports. Il simplifie et normalise les flux de travail complexes dans M365, éliminant ainsi la nécessité de gérer plusieurs portails Microsoft. La non-conformité est automatiquement détectée, avec des capacités intégrées de remédiation et d’application garantissant que tous les environnements restent conformes aux paramètres définis par le MSP, ce qui résout un autre casse-tête pour les MSP.