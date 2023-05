unyc lance Cyberbackup

mai 2023 par Marc Jacob

Nouvelle solution de Back-up-as-a-Service d’unyc, Cyberbackup répond aux nouvelles exigences des organisations en matière de protection des données au travers d’une interface centralisée et évolutive. Approche intégrée appuyée sur l’intelligence artificielle, elle regroupe toutes les fonctions essentielles de sauvegarde et de cybersécurité face aux risques informatiques de plus en plus omniprésent.

Dans un contexte global de forte accélération des usages digitaux lié à la généralisation du télétravail, le paysage des menaces cyber a évolué et les risques se sont considérablement développés. Ainsi, selon l’enquête Global Data Protection Index 2022 de Dell, ce sont près de 9 entreprises sur 10 qui ont été touchées par des cyberattaques l’année dernière. Et la cause est bien identifiée : les dispositifs dédiés à la protection des données ne sont pas suffisants pour contrer tous les logiciels malveillants et les ransomwares (logiciel de rançon). Le panorama international de ces dernières années a entrainé dans son sillage une recrudescence notable des cyberattaques. Cibles privilégiées des hackers, les entreprises et notamment les TPE/PME sous-estiment souvent l’impact d’une cyberfraude sur leur système informatique et leurs activités. Ainsi, 64% des personnes interrogées dans l’enquête estiment que leur travail ne sera pas impacté par une attaque ransomware. Les conséquences peuvent pourtant être très importantes.

Acteur de référence dans la commercialisation de solutions télécoms et IT en France, unyc s’appuie aujourd’hui sur un réseau dense de plus de 1 000 partenaires revendeurs et distributeurs. Opérateur global d’envergure nationale, unyc propose des solutions toujours plus agiles en matière de technologies de la communication pour répondre aux enjeux numériques des entreprises ou collectivités : accélérer leur connectivité, simplifier l’accès aux usages de collaboration et, bien évidemment, sécuriser l’environnement numérique de travail.

Cyberbackup : solution de protection Cyber BaaS externalisée

Pour répondre aux besoins croissants des entreprises en termes de protection des données informatiques, unyc propose une solution globale reposant sur une intelligence artificielle avancée : Cyberbackup. Dédiée aux environnements Windows et Mac, elle permet depuis une interface administrateur ergonomique et sécurisée de protéger les informations sans compromettre la performance, ni la fiabilité des environnements de travail. Cyberbackup intègre pour cela la sauvegarde, la restauration et la protection contre les menaces et les nouvelles formes d’attaques numériques (malwares, ransomwares, virus, phishing...). En outre, le stockage des données sauvegardées est inclus dans le Cloud privé français d’unyc.

Alors qu’atténuer les risques associés aux menaces en ligne devient un impératif pour les organisations, l’offre Cyberbackup d’unyc regroupe ainsi dans son offre managée :

• La gestion de l’ensemble des sauvegardes depuis une interface unique,

• La restauration complète ou sélective,

• La sécurisation de l’environnement de travail des utilisateurs,

• La détection des vulnérabilités, virus et malwares,

• Le chiffrement des sauvegardes,

• Des plans de backup personnalisés,

• Un système de reporting et d’alertes,

• L’évaluation de santé des postes de travail (notation « Cyberfit »),

• Le chiffrement et le stockage des données dans le cloud unyc en France,

• Jusqu’à 10 To de stockage global avec une réplication sur 3 nœuds distincts minimum,

• Un support technique téléphonique avec astreinte (email & téléphonique).