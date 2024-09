Universités d’Été de la Cybersécurité et du Cloud de confiance Une rentrée de l’équipe de France du numérique souverain sous le signe de la détermination !

septembre 2024 par HEXATRUST

Réunie le 5 septembre sous le patronage du secrétariat d’État chargé du Numérique, la filière française du numérique souverain a effectué sa rentrée à l’occasion de la 10ème édition des Universités d’Été de la Cybersécurité et du Cloud de confiance. L’occasion d’évoquer les nombreux enjeux à venir de cette année pleine de défis et réaffirmer leur engagement à répondre au rendez-vous avec l’histoire qui attend l’industrie numérique en Europe. Avec plus de 600 participants issus des entreprises de la filière, d’utilisateurs, de partenaires, de décideurs et d’acteurs publics, cette 10ème édition a également illustré le dynamisme à l’oeuvre au sein de l’écosystème du numérique souverain en France

Photo Universités d’Été de la Cybersécurité et du Cloud de Confiance 2024 à Station F, Paris.

©enviededire

C’est sous le signe de l’olympisme et, à l’instar de ces deux dernières années, en équipe de France que la filière s’est retrouvée autour d’une volonté commune : défendre la souveraineté numérique de notre pays et plus largement celle du continent. Entouré de Vincent STRUBEL (Directeur Général ANSSI), Michel VAN DE BERGHE (Directeur Général Délégué Campus Cyber) Marc DARMON (Président CSF Industrie de sécurité), Michel PAULIN (Préfigurateur du projet de CSF Numérique de Confiance), Florent KIRCHNER (Directeur du Pôle Souveraineté numérique au Secrétariat général pour l’investissement), le président d’Hexatrust Jean-Noël de GALZAIN a ouvert cette nouvelle édition des UECC en saluant les initiatives publiques lancées ces dernières années et en soulignant que “la directive NIS2 nous appelle à l’action. Elle symbolise notre ambition pour une Europe numérique résiliente, cherchant une troisième voie numérique indépendante et ambitieuse, celle d’un chemin distinct des modèles américain et chinois où la protection des données et la résilience sont clés”. Plus largement, il a rappelé la nécessité d’un travail commun de l’ensemble des acteurs afin de permettre l’émergence d’un “espace numérique équitable, durable et responsable”.

Photo ouverture des Universités d’Été de la Cybersécurité et du Cloud de Confiance 2024, de gauche à droite : Jean-Noël de GALZAIN, Michel VAN DER BERGHE, Michel PAULIN, Vincent STRUBEL, Marc DARMON et Florent KIRCHNER.

©enviededire

Nacira SALVAN, cheffe de la mission PSSI Direction de la transformation numérique, est ensuite montée sur scène afin de partager à l’auditoire son RETEX sur les Jeux Olympiques et Paralympiques en matière de cybersécurité. Elle en a profité pour saluer à plusieurs reprises l’engagement de l’ensemble des acteurs, notamment les entreprises françaises, afin d’assurer la réussite de ces deux événements planétaires.

La matinée s’est poursuivie par une première plénière consacrée à la thématique “Données stratégiques : trouver la parade !” au cours de laquelle Philippe MILTIN, CEO d’OUTSCALE, Dassault Systèmes, Tariq KRIM, fondateur de Cybernetica.fr, Arnaud MARTIN, administrateur du CESIN et DSSI du Groupe Caisse des dépôts, Cédric VOISIN, RSSI de Doctolib, et Jean-Claude LAROCHE, Président du CIGREF ont pu échanger sur les enjeux liés à la conservation des données stratégiques en Europe. L’occasion pour les intervenants d’évoquer l’importance de la constitution d’un cloud de confiance européen, en lien avec les débats en cours au niveau européen autour d’un schéma de certification européen du cloud (EUCS).

Une seconde plénière dédiée à “NIS2 : l’Europe à la pointe de la cyber-résilience” a conclu la matinée. La députée Anne LE HÉNANFF, le chef de la section cybersécurité à l’ENISA Philippe BLOT ainsi que Phédra CLOUNER, Deputy Director General du Centre Belge pour la Cybersécurité, Florent KIRCHNER, Directeur du Pôle Souveraineté numérique au Secrétariat général pour l’investissement, et Mylène JAROSSAY, Président du CESIN et CISO au sein du Groupe LVMH, ont pu débattre des implications pour les 15 000 entités françaises qui seront demain concernées par les obligations prévues par la directive NIS 2, et évoquer les enjeux à venir de la transposition du texte en droit français.

Succès de ces 10ème Universités d’été, les différentes tables-rondes de l’après-midi ont réuni des intervenants représentant les différentes parties prenantes de l’écosystème du numérique en France (politiques, acteurs publics, industriels du numérique, utilisateurs), afin qu’ils partagent et échangent sur leurs expériences et expertises.

Alors que les attaques cyber se multiplient et n’épargnent plus aucun acteur, l’automatisation vient questionner encore un peu plus la robustesse de nos systèmes technologiques d’exploitation. Les intervenants de la première table-ronde ont ainsi souligné qu’à travers des mécanismes de détection des menaces ou encore d’édition de recommandations de cybersécurité, l’automatisation est à la fois une promesse et un enjeu pour un numérique résilient demain.

Au cours de la seconde table-ronde, les intervenants ont pu rappeler que l’operational technology (OT) est aujourd’hui une des nouvelles cibles de la cyber-menaces, du fait de la multiplication des failles de sécurité en raison d’un recours accru à la sous-traitance et au contrôle à distance. Alors que l’OT opère sa transformation numérique, il ne s’agit pas uniquement d’un enjeu matériel mais également de formation aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité.

La troisième table ronde était consacrée aux enjeux de résilience de nos territoires au travers des acteurs qui composent son tissu économique, administratif et social : les entreprises, les collectivités, les établissements de santé. L’occasion pour les intervenants de souligner la spécificité de ces écosystèmes granulaires, et le défi que représente l’accompagnement et la transformation des usages numériques dans l’objectif d’une résilience plus forte pour nos territoires.

La quatrième et dernière table-ronde dédiée aux usages pratiques du cloud entendait repartir de la base en donnant la part belle aux utilisateurs dans un contexte où le recours au Cloud a explosé ces dernières années, transformant les entreprises et leur gestion des données. Cette révolution soulève de nombreux questionnements (souveraineté, coûts, innovation, efficacité énergétique et sécurité) entre lesquels les organisations doivent naviguer pour prendre les meilleures décisions en termes de stratégie Cloud.

Enfin, tout au long de la journée, IT For Business a délocalisé son plateau au sein même des Universités d’Été de la Cybersécurité et du Cloud de confiance afin d’être au plus près des acteurs de la filière du numérique de confiance. D’une émission en direct au cours de la matinée permettant de revenir sur les enjeux et perspectives des prochains mois aux différentes interviews qui ont ponctué l’après-midi, la filière a ainsi donné à voir sa pluralité et son engagement en faveur de la souveraineté numérique française et européenne.

Pour Jean-Noël de GALZAIN, président d’Hexatrust, “cette dixième édition des Université d’été de la Cybersécurité et du Cloud de confiance est une formidable illustration de l’engagement commun de l’ensemble des acteurs de nos filières Industrie de sécurité et Solutions numériques de confiance : entreprises, État, administrations, utilisateurs et partenaires. Nous sommes tous au rendez-vous pour l’autonomie numérique de notre pays. Il faut retenir de cette journée l’unité qui nous lie et nous permet d’avancer vers notre but commun : une industrie numérique souveraine en Europe et en France”.

À propos d’Hexatrust

Fondé en 2013, HEXATRUST est le groupement d’entreprises innovantes, des leaders du cloud computing et de la cybersécurité. Les solutions labellisées Hexatrust répondent toutes à des exigences techniques de maturité et sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification et de souveraineté. Les sociétés membres d’Hexatrust œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber.

http://www.hexatrust.com/

À propos des UECC

Les UECC sont l’événement de la rentrée estivale des professionnels de la filière Cybersécurité & Cloud de confiance. Cette 10ème édition porte haut et fort l’excellence cyber en France en y associant clients, prospects, associations, médias, personnalités et partenaires. Elle était animée cette année par Thomas PAGBÉ, journaliste pour IT For Business et en partenariat avec 3DS OUTSCALE et Cyberwatch.

https://www.uecc-hexatrust.com/