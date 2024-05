Universign intègre un PVID certifié par l’ANSSI

mai 2024 par Marc Jacob

Pour faire face à l’augmentation croissante des risques d’usurpation d’identité, l’Agence Nationale de Sécurité des Système d’Information (ANSSI) a créé en mars 2021 le référentiel PVID. Acronyme de « Prestataires de Vérification d’Identité à Distance », il « vise à proposer une offre de services de vérification d’identité à distance répondant au besoin de confiance des utilisateurs, des commanditaires de telles prestations et des régulateurs. » (source ANSSI)

Par le biais du PVID, Universign renforce la sécurité de la signature avancée avec certificat qualifié (niveau 3) et la signature qualifiée (niveau 4), qui sont actuellement les niveaux les plus élevés en termes de sécurité. Elles sont majoritairement utilisées par les secteurs bancaire et juridique, notamment par les experts en assurances et les notaires. Grâce au PVID, il est désormais possible d’émettre des certificats qualifiés à distance. Ce procédé ne pouvait, jusqu’à présent, être effectué que lors d’un rendez-vous en face à face. L’identification à distance via le PVID est aujourd’hui disponible dans le parcours de création de certificat qualifié (mode "stand alone") et s’intègre à des solutions nécessitant un niveau de sécurité renforcé.