Unitel Technologies prend pied sur Bordeaux

novembre 2024 par Marc Jacob

Unitel Technologies est un opérateur de services de télécommunications et de cloud de nouvelle génération, s’engageant à fournir des solutions innovantes pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients. Fondée sur des années d’expertise et de recherche approfondie, Unitel Technologies propose des solutions intégrées allant des services de cloud computing et Services managés, la gestion des données et la cybersécurité à la connectivité 5G privée servant les enjeux d’Edge computing et sécurité.

En tant que pionnier dans le domaine de la 5G mobile et décarbonée, Unitel Technologies est à la pointe de la révolution numérique, en proposant des solutions qui servent les usages et transforment la manière dont les entreprises interagissent avec leurs données et exploitent les technologies de pointe pour atteindre leurs objectifs stratégiques.

Se rapprocher des organisations de la région Aquitaine pour les accompagner dans leur transformation digitale

Pour accompagner en proximité ses clients dans la région Aquitaine, Unitel Technologies vient d’implanter une nouvelle agence à Bordeaux au sein du Campus de Cybersécurité de Nouvelle Aquitaine, proche du Data center dans lequel sont hébergées ses infrastructures. Les entreprises et les collectivités locales pourront ainsi bénéficier d’un cloud souverain de proximité pour sécuriser leurs applications et leurs données grâce aux services de Plan de Reprise d’Activité et de stockage de données inaltérable souverain pour déjouer les attaques par rançongiciel.

En intégrant ce lieu incontournable de l’innovation et de l’écosystème digital de la région, Unitel Technologies pose les bases de sa nouvelle stratégie de croissance à l’échelle locale. Pour renforcer l’équipe en place, des postes de Consultants en Infrastructures et Cybersécurité sont d’ores et déjà ouverts et permettront de mener à bien son plan de développement et sa stratégie d’accompagnement des Entreprise et collectivités en mode 360 de leurs transformations numériques.

Unitel technologies sera présent aux assises régionales de la cybersécurité présenter ses solutions clouds et une démonstration des cas d’usage de la 5G privés grâce à un Van 5G de démonstration.