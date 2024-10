Unitel Cloud Services intègre le produit de stockage S3 Artesca de Scality

octobre 2024 par Marc Jacob

Unitel Cloud Services, fournisseur de solutions cloud souveraines, annonce lors des « Scality Days Paris » l’intégration de Artesca, la solution de stockage objet développée par Scality. Cette collaboration renforce l’offre de Unitel en matière de gestion des données, avec une externalisation native et optimisée entre les usages Edge et le Cloud souverain, une réponse aux besoins croissants en performance, sécurité et proximité des entreprises françaises.

L’intégration d’Artesca permet à Unitel Cloud Services de proposer à ses clients une synchronisation native entre les applications gérées à l’Edge (à la périphérie du réseau) et leur Cloud souverain, garantissant ainsi une gestion fluide des données en temps réel, où qu’elles soient localisées. Cette solution assure une continuité des opérations pour les entreprises, en permettant une réplication et une protection des données critiques dès leur création, tout en respectant les exigences réglementaires strictes en matière de souveraineté et de localisation des données.

Pour aider les entreprises à faire le choix de solutions Cloud francophones et pour la phase de lancement de cette nouvelle offre Unitel propose un Free Trial 90 jours pour 10To de stockage S3 à tous les clients et futurs clients d’Artesca.



Un partenariat technologique qui renforce l’innovation

Artesca, solution de stockage objet basée sur le standard S3, offre une architecture légère, conçue pour fonctionner aussi bien dans des environnements Edge que Cloud. En l’intégrant dans ses offres, Unitel met à la disposition de ses clients une solution moderne, performante et résiliente, parfaitement adaptée aux enjeux immédiats de fiabilisation accrue des sauvegardes des données face à la croissance des cyberattaques ou ransomware ainsi que pour les nouveaux défis numériques liés à l’IoT, l’intelligence artificielle, et l’analyse des données à grande échelle. Grâce à la flexibilité d’Artesca, les entreprises peuvent bénéficier d’une scalabilité sans compromis, tout en réduisant significativement les coûts opérationnels.

Un service de proximité, une expertise souveraine

En tant qu’acteur de référence du Cloud souverain, Unitel Cloud Services s’engage à fournir un accompagnement personnalisé à ses clients, grâce à une équipe d’experts techniques locaux. Avec cette nouvelle offre, les entreprises bénéficient d’un support de proximité, d’une réactivité accrue et d’une maîtrise complète de leurs données les plus sensibles, hébergées sur le territoire national et protégées par les normes les plus strictes de sécurité.



Un avenir tourné vers la transformation numérique

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie d’innovation de Unitel Cloud Services, qui ambitionne de devenir un acteur clé de la transformation numérique des entreprises françaises et européennes. La mise à disposition de technologies telles que S3 Artesca de Scality, combinée à une infrastructure Cloud souveraine performante, permet aux organisations de relever les défis liés à la gestion massive de données tout en respectant les standards de sécurité et de flexibilité technologique prérequis nécessaire à la conduite d’une politique d’intelligence artificielle.