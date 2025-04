Une Nouvelle Ère de Manipulation : Comment les Deepfakes et la Désinformation Menacent les Entreprises

avril 2025 par Anna Collard, SVP Content Strategy & Evangelist chez KnowBe4 AFRICA

Le week-end dernier, lors d’un braai (barbecue) sud-africain typique, je me suis retrouvée dans une conversation animée avec quelqu’un de très éduqué, mais défendant avec passion une pièce de propagande russe qui avait déjà été largement démystifiée. C’était troublant. La conversation est rapidement devenue irrationnelle, émotionnelle et très inconfortable. Ce moment a cristallisé quelque chose pour moi : nous n’approchons plus seulement d’une ère où la vérité est menacée, nous y vivons déjà. Une réalité où le mensonge semble familier et où l’information est militarisée pour polariser les sociétés et manipuler nos systèmes de croyance. Et maintenant, avec la démocratisation des outils d’IA comme les deepfakes, toute personne ayant suffisamment d’intention peut usurper l’autorité, générer des récits convaincants et éroder la confiance, à grande échelle.

L’Évolution de la Désinformation : De l’Ingérence Électorale à l’Exploitation des Entreprises

L’Enquête 2024 de KnowBe4 sur la Désinformation Politique en Afrique (https://apo-opa.co/3RTVMu1) a révélé une contradiction frappante : alors que 84 % des personnes interrogées utilisent les médias sociaux comme principale source d’information, 80 % admettent que la plupart des fausses nouvelles en proviennent. Malgré cela, 58 % n’ont jamais reçu de formation sur l’identification de la désinformation.

Cet écart de confiance fait écho aux conclusions du Rapport Afrique sur la Cybersécurité et la Sensibilisation 2025 (https://apo-opa.co/4ikY0xv), où 83 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles reconnaîtraient une menace de sécurité si elles en voyaient une, mais 37 % étaient tombées dans le piège de fausses nouvelles ou de la désinformation, et 35 % avaient perdu de l’argent à cause d’une escroquerie.

Qu’est-ce qui ne va pas ? Ce n’est pas un manque d’intelligence, c’est de la psychologie.

La Psychologie de Croire au Faux

Les humains ne sont pas des processeurs rationnels d’informations ; nous sommes émotifs, biaisés et câblés pour croire aux choses qui semblent faciles et familières. Les campagnes de désinformation, qu’elles soient politiques ou criminelles, exploitent cela.

1. L’Effet de Vérité Illusoire : Plus quelque chose est facile à traiter, plus nous sommes susceptibles de le croire, même si c’est faux (Unkelbach et al., 2019). Le faux contenu utilise souvent des titres audacieux, un langage simple et des visuels dramatiques qui « semblent » vrais.

2. L’Effet de Simple Exposition : Plus nous voyons quelque chose souvent, plus nous avons tendance à l’aimer ou à l’accepter, quelle que soit son exactitude (Zajonc, 1968). La répétition engendre la crédibilité.

3. Le Biais de Confirmation : Nous sommes plus susceptibles de croire et même de partager de fausses informations lorsqu’elles correspondent à nos valeurs ou à nos croyances.

Un exemple récent est l’image deepfake virale de l’ouragan Helena partagée sur les médias sociaux. Bien que les vérificateurs de faits l’aient clairement identifiée comme fausse, la publication a continué à se répandre. Pourquoi ? Parce qu’elle résonnait émotionnellement avec la frustration ressentie et l’état d’esprit émotionnel des utilisateurs.

Deepfakes et Tromperie Commanditée par l’État

Selon l’Africa Centre for Strategic Studies, les campagnes de désinformation sur le continent ont presque quadruplé depuis 2022. Plus inquiétant encore : près de 60 % sont commanditées par l’État, visant souvent à déstabiliser les démocraties et les économies. La montée de la manipulation assistée par l’IA ajoute de l’huile sur le feu. Les deepfakes permettent désormais à quiconque de fabriquer des vidéos ou des audios presque impossibles à distinguer de la réalité.

Pourquoi C’est Important pour les Entreprises

Il ne s’agit pas seulement de sécurité nationale ou de manipulation politique, il s’agit aussi de la survie des entreprises. Les attaquants d’aujourd’hui n’ont pas besoin de franchir votre pare-feu. Ils peuvent tromper vos employés. Cela a déjà entraîné des pertes au niveau de l’entreprise, comme l’employé financier de Hong Kong qui a été amené à transférer plus de 25 millions de dollars lors d’un faux appel vidéo avec des « cadres » deepfakes. Ces attaques de désinformation ou basées sur des récits d’entreprise peuvent également entraîner :

• De faux communiqués de presse peuvent faire chuter votre action.

• Des PDG deepfakes peuvent autoriser des virements bancaires.

• De fausses informations virales peuvent ruiner des réputations avant même que le service des relations publiques ne se connecte.

Le Rapport sur les Risques Mondiaux 2024 du FEM a désigné la mésinformation et la désinformation comme le principal risque mondial, dépassant même l’instabilité climatique et géopolitique. C’est un signal d’alarme que les entreprises ne peuvent ignorer.

La convergence de la désinformation commanditée par l’État, de la fraude basée sur l’IA et de la confiance excessive des employés crée une tempête parfaite. Combattre cette nouvelle frontière du risque cybernétique nécessite plus que de meilleurs pare-feu. Cela exige des esprits informés, une humilité numérique et des cultures résilientes.

Construire la Résilience Cognitive

Que peut-on faire ? Bien que les défenses alimentées par l’IA puissent aider à améliorer les capacités de détection, la technologie seule ne nous sauvera pas. Les organisations doivent également construire une immunité cognitive, la capacité pour les employés de discerner, vérifier et remettre en question ce qu’ils voient et entendent.

1. Adopter un État d’Esprit de Confiance Zéro—Partout Tout comme les systèmes ne font pas confiance à un appareil ou à un utilisateur par défaut, les gens devraient traiter l’information de la même manière, avec une bonne dose de scepticisme. Encouragez les employés à vérifier les titres, à valider les sources et à remettre en question l’urgence ou la manipulation émotionnelle, même lorsque cela semble familier.

2. Introduire une Formation à la Pleine Conscience Numérique Formez les employés à faire une pause, à réfléchir et à évaluer avant de cliquer, de partager ou de répondre. Cette prise de conscience aide à construire la résilience cognitive, en particulier contre le contenu émotionnellement manipulateur ou répétitif conçu pour contourner la pensée critique. Éduquez sur les deepfakes, les médias synthétiques, l’usurpation d’identité par l’IA et la manipulation narrative. Développez la compréhension de la façon dont la psychologie humaine est exploitée, et pas seulement la technologie.

3. Traiter la Désinformation comme un Vecteur de Menace Surveillez les faux communiqués de presse, les publications virales sur les médias sociaux ou les tentatives d’usurpation d’identité ciblant votre marque, vos dirigeants ou vos employés. Incluez le risque de réputation dans vos plans de réponse aux incidents.

La bataille contre la désinformation n’est pas seulement technique, elle est psychologique. Dans un monde où tout peut être falsifié, la capacité de faire une pause, de penser clairement et de remettre en question intelligemment est une couche de sécurité vitale. La vérité est devenue une cible mouvante. Dans cette nouvelle ère, la clarté est une compétence que nous devons perfectionner.