Une épidémie de chantage sexuel touche les adolescents, exigeant une action urgente

juillet 2024 par KnowBe4

L’histoire déchirante de Murray (https://apo-opa.co/3LpJZk6) fait écho au sort d’autres jeunes victimes, dont un garçon canadien de 12 ans et Jordan DeMay, 16 ans (https://apo-opa.co/3WmXKWY), des États-Unis. Dans les trois cas, des criminels se faisant passer pour des filles ont utilisé de fausses photos ou des photos volées sur leurs comptes de médias sociaux pour flirter et attirer leurs victimes à partager des photos intimes, souvent en commençant par partager une fausse photo d’eux-nus. Une fois en possession du contenu compromettant, les agresseurs déversent un torrent de menaces, exigeant des paiements ou du contenu explicite supplémentaire sous couvert d’exposition publique aux amis et contacts de la victime.

"Le chantage sexuel est une tactique pernicieuse qui contraint les victimes à partager des images ou des vidéos explicites en exploitant leurs vulnérabilités et en abusant de leur confiance", explique Anna Collard, SVP Stratégie de contenu et évangéliste chez KnowBe4 AFRIQUE. "Les agresseurs se font souvent passer pour des pairs ou des intérêts amoureux en ligne, pour ensuite menacer de diffuser le contenu compromettant à moins que la victime n’obtempère à leurs demandes d’images supplémentaires, d’actes sexuels ou de paiements."

Soulignant l’urgence de la situation, l’Internet Watch Foundation a reçu plus de signalements impliquant du chantage sexuel au cours des six premiers mois de 2023 que pour toute l’année précédente - une augmentation stupéfiante de 257%. Selon leurs conclusions (https://apo-opa.co/4f5weEE), les garçons sont plus à risque de manière disproportionnée que les filles, mais les deux sont menacés.

Qui est derrière tout ça ?

Bien que le mode opératoire des criminels du chantage sexuel implique l’échange d’images sexuelles, leur but ultime est financier. "Le chantage sexuel à motivation financière est généralement perpétré par des groupes de criminalité organisée qui sont 100% motivés par l’argent", affirme Collard. "Ces groupes ciblent tous les âges et les deux sexes. Cependant, une grande partie des cas concernait des garçons âgés de 14 à 18 ans."

Opérant depuis divers coins du globe, ces syndicats criminels emploient des approches systématiques et calculées pour identifier et exploiter simultanément de multiples victimes. "Un exemple majeur est celui des ’Yahoo Boys’, un groupe de cybercriminels ouest-africains responsables de l’augmentation spectaculaire du chantage sexuel visant les mineurs", dit-elle.

Le cas DeMay souligne la nature transnationale de cette entreprise criminelle. Les forces de l’ordre ont arrêté et extradé deux frères nigérians aux États-Unis pour faire face à des accusations d’exploitation sexuelle d’enfants. Selon la mère de DeMay, les agresseurs s’appuyaient sur des tactiques écrites (https://apo-opa.co/3WmXKWY), ciblant simultanément autant de victimes que possible.

Pourquoi les ados sont-ils ciblés ?

Les filles et les garçons tombent dans le piège de l’exploitation sexuelle, bien que les filles soient plus souvent ciblées pour obtenir des images d’elles nues, tandis que les garçons sont victimes de chantage pour de l’argent. "Ce qui est si troublant, c’est que ces criminels ont une compréhension si profonde de la psychologie adolescente", déclare Collard.

Les adolescents sont particulièrement vulnérables en raison du temps qu’ils passent sur les plateformes de médias sociaux, notamment Instagram. "Il y a aussi un manque de sensibilisation", prévient-elle. "Beaucoup d’adolescents ne sont pas pleinement conscients des risques et des tactiques utilisés dans l’exploitation en ligne. Les criminels les font se sentir honteux d’avoir fait quelque chose de mal, alors qu’ils sont les victimes."

S’ajoute à cela la vulnérabilité émotionnelle des adolescents. "Ils cherchent souvent à être validés et peuvent être plus sensibles à la flatterie et à la manipulation comme le ’love bombing’ qui devrait être un drapeau rouge immédiat", affirme Collard. "De plus, leurs compétences cognitives et de prise de décision sont encore en développement, ce qui peut les amener à mal juger les situations à risque."

Que peut-on faire ?

Face à cette crise, les groupes de défense se mobilisent pour une sensibilisation accrue et des mesures préventives. "Des conversations ouvertes et honnêtes sur la cybersécurité et les risques liés au partage d’informations et d’images personnelles en ligne doivent être encouragées entre les parents et leurs enfants", recommande Collard. "Cultiver une relation de confiance solide avec les adolescents est crucial pour qu’ils se sentent à l’aise et en sécurité pour partager leurs problèmes avec vous."

Surveiller le comportement en ligne de vos enfants est également une bonne idée, parallèlement à l’inculcation d’un esprit critique envers les interactions numériques. "Ne faites pas confiance aux étrangers en ligne", dit-elle. "Les adolescents doivent être prudents quant aux personnes avec lesquelles ils interagissent et utiliser des paramètres de confidentialité stricts sur leurs comptes de médias sociaux." Avant tout, les individus ne doivent jamais partager de contenu explicite en ligne.

"Une plus grande sensibilisation aidera certainement à réduire ce type de crime", assure Collard. Elle estime que Meta, la société propriétaire d’Instagram, doit également améliorer ses fonctionnalités de sécurité. "Meta devrait rendre les listes d’abonnés et d’abonnements des adolescents privées par défaut", affirme-t-elle. "Sur Facebook, les utilisateurs ont la possibilité de garder leur liste d’amis privée, mais cette protection cruciale de la vie privée est criante par son absence pour les adolescents sur Instagram."