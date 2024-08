Une analyse sur l’IA Act

août 2024 par Jérôme Valat, CEO et Co-fondateur de Cleyrop

En mars, l’Union européenne a annoncé qu’elle élaborait une nouvelle législation basée sur les risques, l’AI Act, pour réglementer le développement, l’utilisation et les applications de l’IA dans l’UE et garantir que les systèmes d’IA utilisés ou développés dans l’UE sont sûrs et dignes de confiance. Cette loi a été adoptée par la Commission européenne en mai et est désormais officiellement en vigueur.