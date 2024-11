Un prestataire des missions locales victime d’un acte de cyber-malveillance

novembre 2024 par Ministère du Travail et de l’Emploi Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

Le Ministère du Travail et de l’Emploi a pris connaissance de la violation du système d’information, porté par un prestataire de services, utilisé par le réseau des Missions locales. Cette cyber-attaque a eu lieu dans la nuit du 23 octobre 2024 au 24 octobre 2024.

Des investigations sont en cours chez le prestataire pour connaître l’origine de cet évènement. La sécurité des systèmes d’information du réseau des Missions locales elles-mêmes n’est pas en cause.

La cyber-attaque implique un risque de divulgation de données personnelles de jeunes accompagnés par les conseillers des missions locales sur tout le territoire : nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresses électronique et postale et le numéro de téléphone. Les coordonnées bancaires (IBAN), le numéro de sécurité sociale et la pièce d’identité des jeunes ne sont en revanche pas concernés par cet acte de malveillance.

Sans attendre la fin de l’enquête technique et la pleine mise en oeuvre des mesures visant à renforcer la sécurité du système d’information, le ministère du Travail et de l’Emploi, en lien étroit avec l’Union nationale des missions Locales, a d’ores-et-déjà pris plusieurs mesures :

La notification de cette attaque à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), conformément aux obligations au titre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), et à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ;

L’information des jeunes concernés par cette cyberattaque et, le cas échéant, de leurs représentants légaux ;

Un dépôt de plainte auprès des autorités judiciaires.

Face à cet acte de cyber-malveillance, nous recommandons aux personnes la plus grande vigilance quant aux risques d’hameçonnage (emails, sms ou appels frauduleux) ou de tentatives d’usurpation d’identité. Nous leur rappelons de ne jamais communiquer leur mot de passe ou leurs coordonnées bancaires par téléphone, par sms ou par email.

Les équipes des missions locales sont pleinement mobilisées pour accompagner, aider et conseiller les jeunes souhaitant un appui.