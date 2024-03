Un nouveau rapport Snowflake révèle qu’une moyenne de 90 applications d’IA par jour on été créées en 2023

mars 2024 par Snowflake

Snowflake annonce la publication de son rapport Tendances Data 2024 - 7 façons dont les organisations leaders construisent leur succès en matière d’IA avancée faisant état de la façon dont les leaders technologiques et commerciaux des entreprises dans le monde exploitent certaines ressources telles que l’intelligence artificielle, pour construire leur base de données et transformer les opérations commerciales. Ces résultats sont basés sur les données d’utilisation de plus de 9 000 clients de Snowflake.

Le rapport de Snowflake montre plusieurs autres tendances et chiffres clés :

Plus de 33 143 applications LLM ont été développées par la communauté Streamlit de Snowflake au cours des neuf derniers mois. Python représente le langage de programmation de prédilection pour développer des projets d’IA en raison de sa facilité d’utilisation, de sa communauté active de développeurs et de son vaste écosystème de bibliothèques et de frameworks. Dans Snowpark, l’utilisation de Python (571 %) a augmenté beaucoup plus rapidement au cours de l’année écoulée, que celle de Scala (387 %) et de Java (131 %).

Concernant le lieu de développement des applications, la tendance est à la programmation d’applications de grands modèles de langage directement sur la plateforme où les données sont gérées. C’est ce qu’indique une augmentation de 311 % des Snowflake Native Apps (entre juillet 2023 et janvier 2024), qui permet de développer des applications directement sur la plateforme de Snowflake.

La gouvernance des données dans les entreprises gagne en importance. Le rapport indique que les entreprises ont augmenté le traitement des données non structurées de 123 % au cours de l’année écoulée. IDC estime que jusqu’à 90 % des données mondiales sont des vidéos, des images et des documents non structurés. Les données propres donnent une longueur d’avance aux modèles de langage, et l’exploitation de ces 90 % inexploités offre un certain nombre d’avantages pour l’entreprise.

"Les applications conversationnelles sont en plein essor, car c’est ainsi que les humains sont programmés pour interagir. Aujourd’hui, il est encore plus facile d’interagir de manière conversationnelle avec une application", explique Jennifer Belissent, Principal Data Strategist chez Snowflake. "Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, car il devient plus facile de créer et de déployer des applications LLM conversationnelles, notamment en sachant que les données sous-jacentes restent bien gouvernées et protégées. Avec cette tranquillité d’esprit, ces nouveaux chatbots interactifs et très polyvalents répondront à la fois aux besoins des entreprises et aux attentes des utilisateurs."

Selon le rapport réalisé, alors que l’IA générative continue de révolutionner le secteur, les chatbots sont passés d’environ 18 % de l’ensemble des applications LLM disponibles à 46 % en mai 2023, et cette proportion ne cesse d’augmenter. En outre, après avoir interrogé la communauté de développeurs de Streamlit, il s’est avéré que près de 65 % des personnes interrogées ont indiqué que leurs projets LLM étaient à des fins professionnelles, ce qui indique un changement dans l’importance de l’exploitation de l’IA générative pour améliorer la productivité, l’efficacité et la compréhension de la main-d’œuvre. De plus, le rapport de Snowflake montrent une évolution des applications LLM avec saisie textuelle (les applications à saisie unique représentent 54 % fin janvier 2024 comparativement à 2023 où elles ont atteint 82 % de toutes les applications LLM créées avec Streamlit) vers des chatbots avec saisie textuelle itérative, offrant la possibilité d’avoir une conversation naturelle.

"La gouvernance des données ne consiste pas à verrouiller les données, mais à en libérer la valeur. Nous divisons la gouvernance en trois piliers : la connaissance des données, la sécurisation des données et l’utilisation des données pour produire cette valeur. Nos clients utilisent de nouvelles fonctionnalités pour étiqueter et classer les données afin d’appliquer les politiques d’accès et d’utilisation appropriées.” déclare Jennifer Belissent. “L’utilisation de toutes les fonctions de gouvernance des données a augmenté de 70 à 100 %. En conséquence, le nombre de requêtes d’objets protégés a augmenté de 142 %. Lorsque les données sont protégées, elles peuvent être utilisées en toute sécurité.”

Méthodologie du rapport

Le rapport Snowflake Data Trends 2024 est généré à partir de données entièrement agrégées et anonymisées détaillant l’utilisation du Snowflake Data Cloud et de ses fonctionnalités et outils intégrés. Dans ce rapport, nous examinons les modèles et les tendances en matière d’adoption des données et de l’IA sur plus de 9 000 comptes Snowflake dans le monde. Le Snowflake Data Cloud fournit un aperçu de l’état des données et de l’IA, y compris les technologies qui se développent le plus rapidement. À noter que l’utilisation attribuable à la consommation interne, le cas échéant, a été supprimée et n’est reflétée dans aucune des mesures contenues dans le présent rapport. Les comptes et l’utilisation reflétés dans ce rapport représentent toutes les industries majeures et comprennent à la fois des utilisateurs de Snowflake de longue date de Snowflake ainsi que d’autres qui n’ont rejoint le Data Cloud que récemment.