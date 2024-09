Un an après son lancement, l’Afnic dresse un bilan positif de son service de médiation

septembre 2024 par Afnic

L’Afnic, association en charge du .fr ainsi que de plusieurs autres extensions ultramarines et génériques, fait le bilan de la première année de son service de médiation. Lancé le 3 juillet 2023, ce service est venu compléter les procédures phares de résolution des litiges que sont SYRELI et PARL Expert de l’Afnic, avec un objectif bien spécifique : faciliter la résolution des litiges liés aux noms de domaine qui pourraient se régler à l’amiable.

Les chiffres de la première année de la médiation

Entre juillet 2023 et juillet 2024, l’Afnic a reçu 108 formulaires de médiation.

42 % des demandes ont conduit à l’ouverture d’une médiation, désignant le cas où le titulaire a accepté de participer à la médiation.

Parmi les médiations ouvertes, 58 % ont abouti à un accord final.

Pour les médiations dans lesquelles un accord a été trouvé entre les parties, deux issues principales se sont dessinées : la transmission du nom de domaine au profit du demandeur, avec ou sans contrepartie financière, ou la suppression du nom de domaine. En pratique, 95 % des accords obtenus ont concerné la transmission d’un nom de domaine et 5 % sa suppression.

En moyenne, les parties ont trouvé un accord en seulement 4 jours ouvrés, démontrant l’efficacité du service.

Un taux de satisfaction élevé

Dans le cadre de l’amélioration continue du service, une enquête de satisfaction a été lancée en février 2024 auprès des demandeurs. Les résultats montrent que 100 % des répondants recommandent le service de médiation de l’Afnic, soulignant la simplicité et l’efficacité de la médiation, la clarté des informations fournies et la disponibilité de la médiatrice.

La médiation a en effet permis de régler de nombreux litiges qui auraient autrement nécessité des procédures extrajudiciaires plus longues et coûteuses. Les six médiatrices, professionnelles du secteur, ont joué un rôle clé en facilitant les échanges et en aidant à parvenir à des accords satisfaisants pour toutes les parties. Cette première année de médiation confirme ainsi l’efficacité de l’Afnic dans la résolution rapide et amiable des litiges.

Pour plus d’informations ou pour déposer une demande de médiation, rendez-vous sur :

https://www.afnic.fr/noms-de-domaine/resoudre-un-litige/procedure-de-mediation/

Pour télécharger le rapport de médiation dans son intégralité, rendez-vous sur :

https://www.afnic.fr/wp-media/uploads/2024/09/Rapport-de-Mediation-Afnic.pdf

Pour télécharger le bilan de la première année de Médiation de l’Afnic sous forme

d’infographie, rendez-vous sur :

https://www.afnic.fr/wp-media/uploads/2024/09/Rapport-de-mediation_Afnic-infographie.jpg