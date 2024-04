Umfrage des SANS Institutes zielt auf die Prüfung der NIS2-Readiness ab

April 2024 von Dean Parsons, Borna Zdrnja, SANS Institute

Die Cybersicherheit gewinnt für Unternehmen in ganz Europa immer mehr an Bedeutung, aus diesem Grund hat das SANS Institute eine aufschlussreiche Umfrage gestartet, um die Bereitschaft und das allgemeine Bewusstsein für die NIS2-Richtlinie der EU zu bewerten. Die Initiative „The SANS Survey: NIS2 Directive Readiness & Awareness“ ist ein entscheidender Schritt, um zu verstehen, wie gut Unternehmen auf die umfassenden Änderungen vorbereitet sind, die diese bedeutende Aktualisierung der Cybersicherheitsvorschriften mit sich bringt. Die NIS2-Richtlinie erweitert den Anwendungsbereich und verschärft die Sicherheits- und Berichterstattungsanforderungen über die Vorgängerrichtlinie hinaus. Der Zeitpunkt dieser Umfrage ist ein entscheidender Schritt, um Unternehmen bei der Bewältigung der Herausforderungen und Chancen der sich entwickelnden Cybersicherheitslandschaft zu unterstützen.

„Während wir die rasante Entwicklung der digitalen Landschaft beobachten, stellt die Einführung der NIS2-Richtlinie einen entscheidenden Fortschritt bei der Regulierung der Cybersicherheit dar“, erklärt der Autor der Umfrage Dean Parsons, Kursautor und Certified Instructor beim SANS Institute. „Unsere Umfrage kommt zu einem kritischen Zeitpunkt und soll Unternehmen die nötigen Erkenntnisse liefern, um sich in diesem neuen regulatorischen Umfeld erfolgreich zu bewegen. Es geht um mehr als nur die Bereitschaft; es geht darum, einen Weg zu umfassender Compliance zu ebnen und unsere kollektive Abwehr zu stärken.”

Die Richtlinie soll in allen EU-Mitgliedstaaten bis zum 17. Oktober 2024 in nationales Recht umgesetzt werden, deshalb kommt die Umfrage zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Sie bietet Einblicke, die Organisationen in Richtung einer verbesserten Sicherheitsposition lenken können, und stellt einen grundlegenden Versuch dar, zu verstehen, wo Organisationen in ihren Vorbereitungsbemühungen stehen.

„Die Dringlichkeit robuster Cybersicherheitsmaßnahmen war noch nie so offensichtlich wie jetzt, da die NIS2-Richtlinie immer näher an die nationale Gesetzgebung heranrückt“, sagt der Co-Autor der Umfrage und SANS Institute Certified Instructor Bojan Zdrnja. „Durch die Teilnahme an der Umfrage leisten Unternehmen nicht nur einen Beitrag zur Forschung, sondern machen auch einen wichtigen Schritt zur Stärkung ihrer Verteidigung gegen die neuen Cyber-Bedrohungen unserer Zeit.“

Diese Initiative ist Teil einer umfassenderen Anstrengung des SANS Institutes, Ressourcen und Informationen über die NIS2-Richtlinie bereitzustellen. Die Ergebnisse der Umfrage werden in einer ersten Präsentation während des ICS Summit in München am 12. Mai 2024 vorgestellt. Im weiteren Verlauf des Jahres wird ein umfassender Bericht und ein ausführlicher Webcast folgen, der Unternehmen einen echten Leitfaden für die Bewältigung der komplexen Richtlinie bietet.

Das SANS Institute lädt außerdem die breite Informationssicherheits-Community ein, am 23. April 2024 an einem speziellen Webcast mit der ENISA teilzunehmen, der die Ziele der Europäischen Kommission mit der NIS2-Richtlinie beleuchtet und aufzeigt, wie Organisationen den neuen ECSF nutzen können, um ihre Cybersicherheitsbereitschaft zu stärken.

Während die NIS2-Richtlinie die Weichen für die nächste Ära der Cybersicherheit in Europa stellt, bleibt das SANS Institute an vorderster Front, um Organisationen mit Fachwissen, Ressourcen und umsetzbaren Erkenntnissen durch diese Übergangsphase zu begleiten.