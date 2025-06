UltraEdge et Megaport s’associent

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

UltraEdge, acteur français de Edge data centers, annonce un partenariat stratégique avec Megaport, spécialiste des solutions NaaS. Objectif : offrir aux entreprises françaises une connexion directe au cloud et aux meilleures solutions SaaS du marché dans le monde. Ce partenariat permet à Megaport d’étendre la portée de ses services partout en France grâce au maillage inédit des data centers d’UltraEdge. Et à ce dernier, d’être le partenaire numérique des entreprises françaises avec des services premium.

Le raccordement au réseau haut-débit de Megaport concerne dans un premier temps l’Ile-de-France avec le site de Paris Courbevoie, mais aussi trois autres data centers d’UltraEdge en région : Bordeaux, Lyon et Strasbourg. Viendront dans un second temps, Rennes et Lille.

Ce partenariat permettra d’accéder instantanément à plus de 950 data centers interconnectés et à plus de 410 fournisseurs de services dans 26 pays.

Grâce à l’infrastructure mondiale de Megaport, où qu’elle soit en France, de Strasbourg à Bordeaux, une entreprise pourra par exemple établir en quelques clics une connexion directe et privée vers Singapour ou tout autre point du réseau Megaport dans le monde.

Désormais, les entreprises connectées aux IX Edge data centers d’UltraEdge peuvent accéder à une palette de services interconnectés, leaders sur leur marché :

• Data Center to Data Center : interconnexion flexible entre plusieurs data centers dans le monde (métros, inter-villes ou backbones internationaux).

• Data Center to Cloud : liaison directe entre les infrastructures internes et les principaux fournisseurs cloud publics.

• Cloud to Cloud : orchestration de charges de travail multi-cloud avec une faible latence.

• Internet Access : accès Internet hautement résilient et dimensionnable jusqu’à 10 Gbps.

• Virtual PoP : déploiement rapide de SD-WAN, firewalls et routeurs virtuels partout dans le monde, sans matériel physique.

• Internet Exchange : peering optimisé et transferts de données simplifiés avec réduction de la dépendance aux opérateurs traditionnels.

De nouveaux services premium de connectivité cloud

UltraEdge enrichit ainsi ses IX Edge data centers avec des services premium de connectivité cloud pour les entreprises présentes dans ses data centers :

• Accès direct et privé aux Hyperscalers (AWS, Azure, GCP, Oracle, OVH etc.), aux providers de cloud souverain (SecNumCloud) et à une marketplace composée de plus de 400 fournisseurs de services

• Mise à disposition de services à la demande avec flexibilité "pay-as-you-go"

• Amélioration des performances réseau grâce à la réduction de la latence

• Connexions sécurisées et conformes aux exigences RGPD