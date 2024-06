UltraEdge annonce le rachat des datacenters de SFR par Morgan Stanley Infrastucture Partners

juin 2024 par Marc Jacob

UltraEdge est la société résultant du partenariat entre Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) et le groupe Altice France pour recevoir et développer de façon autonome les sites d’hébergement de SFR. Dans le cadre de ce partenariat, UltraEdge devient un nouvel acteur indépendant de datacenters implantés en France. Cette transaction stratégique, d’une valeur de 764 millions d’euros, marque une étape majeure dans le développement des services de colocation Edge en France et la transformation du paysage numérique national.

Dans le prolongement de cette acquisition, SFR devient le premier client d’UltraEdge assurant une relation à long terme et une continuité des services.

Le premier acteur neutre de datacenters Edge en France

UltraEdge se positionne désormais comme le premier fournisseur indépendant neutre de colocation Edge en France, avec un réseau de datacenters répartis sur tout le territoire national. Ces installations, offrant une capacité totale de 45 MW, permettent de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de services numériques de proximité. Grâce à cette acquisition, UltraEdge offre une solution d’hébergement ultra-sécurisée, ultra-connectée et ultra-robuste, idéale pour les entreprises locales cherchant à externaliser leurs services informatiques.

Ce réseau unique de datacenters de proximité facilite également le déploiement de services d’intelligence artificielle (IA) et d’Internet des objets (IoT) à faible latence, rapprochant ainsi les données des utilisateurs finaux et améliorant significativement l’expérience utilisateur.

Répondre aux besoins 5G SA, IA et IoT

UltraEdge se positionne comme un acteur essentiel pour répondre aux besoins croissants en 5G Standalone (SA), intelligence artificielle (IA) et Internet des objets (IoT). En exploitant un réseau national de datacenters de proximité, UltraEdge permet une latence minimale, essentielle pour les applications IA et IoT qui nécessitent un traitement instantané des données. Cette synergie entre ces technologies innovantes permet aux entreprises de bénéficier d’une efficacité opérationnelle et d’une expérience utilisateur optimisées.

Un accord de construction a été conclu entre SFR et UltraEdge, garantissant ainsi la continuité et l’expansion des services. UltraEdge sera le premier opérateur de datacenters indépendant à l’échelle nationale en France avec 33 000 mètres carrés d’espace d’hébergement dans tout l’hexagone.