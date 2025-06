Twilio et Orange proposent une messagerie RCS sécurisée

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Twilio annonce s’associer à Orange, l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, pour développer l’usage du RCS Business Messaging en France. Ce partenariat marque une étape majeure dans l’évolution de la messagerie mobile dans le pays, offrant aux entreprises françaises et internationales une expérience de communication riche, interactive et sécurisée directement dans leur application de messagerie.

Le RCS couvre déjà plus de 70 % du parc mobile en France au 1er juin 2025, soit plus de 45 millions de smartphones, et devrait atteindre 85 % d’ici la fin de l’année.. Dans ce contexte, Orange a choisi l’expertise mondialement reconnue de Twilio pour soutenir le déploiement de cette solution de messagerie de nouvelle génération. La confiance et la transparence sont devenues des éléments centraux des attentes des clients. Le RCS répond pleinement à ces priorités en renforçant la crédibilité et l’impact des communications des marques.

Selon l’édition 2025 du rapport sur L’État de l’engagement client de Twilio, trois entreprises sur quatre prévoient d’investir dans la messagerie RCS cette année et 81 % des consommateurs préfèrent le RCS aux SMS traditionnels.

Évolution naturelle du SMS, le protocole RCS est désormais disponible sur les appareils Android et iOS. Il prend en charge des échanges enrichis et une expérience interactive incluant images, carrousels, boutons d’action, et une mesure détaillée des KPIs. En s’associant à Twilio, Orange permettra aux entreprises françaises de renforcer l’engagement de leurs clients tout en maximisant la portée de leurs messages. Et pour la partie non couverte par le protocole RCS, Twilio permettra de continuer à acheminer les messages de manière fluide via SMS, assurant ainsi une continuité totale de service pour les clients.