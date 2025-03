TVH Consulting signe un accord de partenariat avec Cyna (CyberNative)

mars 2025 par Marc Jacob

En tant que partenaire privilégié de Cyna, le groupe TVH Consulting et ses filiales (Calliope

Business Solutions & Fidens) enrichit son catalogue de services avec une oNre complète en 4

grands piliers : la protection EDR & Digital Workplace, le SOC managé, le pilotage avec des

rapports de vulnérabilité et d’activité, et la réponse à incident avec leur CERT. Cette solution,

entièrement opérée depuis la France, assure une surveillance continue 24/7/365 et une gestion proactive des menaces grâce à un SOC (centre d’opérations de sécurité) souverain.

Le risque zéro n’existe pas et pourtant, les attaques sont toujours autant présentes. En 2025, 50% des entreprises utiliseront une solution SOC (Gartner 2020). La proximité avec nos Clients et la connaissance de leur environnement SI et Infrastructure nous permet de leur proposer une sécurité renforcée surveillant en temps réel tous leurs environnements qu’ils soient hébergés en interne ou dans d’autres Clouds.

Du côté de Cyna, ce partenariat représente également une opportunité majeure d’étendre son expertise à un plus large public d’entreprises françaises.