TV européenne : des certificats de confiance DigiCert CI Plus installés sur un milliard d’appareils

janvier 2024 par Marc Jacob

DigiCert et CI Plus LLP annoncent l’émission de certificats DigiCert CI Plus sur plus d’un milliard d’appareils : une avancée majeure pour les standards de confiance PKI au sein d’un écosystème télévisuel très varié. Extension du standard DVB (Digital Video Broadcasting), CI Plus (Common Interface Plus, CI+) assure une protection supplémentaire pour les chaînes de télévision payantes. Pour les opérateurs européens, cette spécification technique permet d’offrir des services protégés directement sur les téléviseurs, sans passer par une box ou un décodeur supplémentaire.

« Lorsque la spécification CI Plus est apparue en 2008, rares sont les personnes qui auraient pu prédire à quel point le paysage audiovisuel allait changer, » rapporte Richard Hall, Vice-président du Customer Success chez DigiCert. « Avec le temps, la spécification s’est imposée comme l’un des modèles de référence pour les standards de confiance dans un écosystème par essence très divers. Les certificats DigiCert CI Plus protègent désormais plus d’un milliard d’appareils. Pour les constructeurs, DigiCert PKI Platform pour CI Plus représente la solution la plus simple, sécurisée et économique pour implémenter la CI Plus à grande échelle. »

« La CI Plus a été créée à une époque où les téléviseurs nécessitaient encore un décodeur pour accéder aux chaînes payantes, mais la demande du marché au fil des ans a nettement dépassé nos attentes, » note Vlaho Kostov, Président de CI Plus LLP. « Grâce au large soutien des fabricants d’électronique grand public et des opérateurs de télévision payante, la collaboration que nous avons établie dans tout le secteur s’est avérée très bénéfique, en particulier pour les consommateurs. Nous comptons bien continuer sur cette lancée en portant à 2 milliards le nombre d’appareils sécurisés. »

Partenariat entre des fconstructeurs de téléviseurs et des fabricants de modules d’interface commune, CI Plus LLP vise à offrir des services et contenus télévisés cryptés en Europe. Pour le décryptage, CI Plus établit un ensemble de spécifications communes qui s’appuient sur la PKI. Les partenaires LLP définissent et réalisent des tests et des audits en continu pour garantir la confiance sur les plus de 620 types d’appareils répertoriés, avec aujourd’hui un milliard d’équipements sécurisés.

DigiCert opère la racine de confiance faisant autorité et fournit les certificats aux 50 titulaires d’une licence CI Plus pour assurer :

• L’identification et la certification des appareils

• La livraison et la protection des contenus

• La révocation des hôtes compromis

La spécification CI Plus a été développée par Panasonic, TP Vision (anciennement Philips), Samsung et Sony côté téléviseurs ; et par SmarDTV, Neotion et SMiT technologies côté technologies pour la TV payante, en partenariat avec TC TrustCenter, dont les actifs relatifs à CI Plus sont désormais détenus et opérés par DigiCert. Cette extension du standard DVB constitue l’un des tout premiers exemples de collaboration entre des fabricants et un organisme en charge des standards PKI pour poser les bases d’un avenir numérique fiable et sécurisé.