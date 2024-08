TrustBuilder renforce son équipe de direction avec la nomination d’un nouveau CFO et d’un nouveau CTPO

août 2024 par Marc Jacob

Zobert Bouarroudj est nommé Chief Financial Officer (CFO), à compter du 22 juillet 2024, et Philip Hoyer est nommé Chief Technology and Product Officer (CTPO), à compter du 12 août 2024. Tous deux seront rattachés directement à Lionel Chmilewsky, Président-Directeur Général d’inWebo Group.

Ces nominations stratégiques témoignent de la volonté de TrustBuilder de constituer une équipe de direction de premier plan pour stimuler l’innovation, l’excellence et la croissance dans le secteur de la cybersécurité.

Zobert Bouarroudj, Chief Financial Officer (CFO)

Fort de plus de 20 ans d’expérience en gestion financière et planification stratégique dans les secteurs de la technologie, des logiciels, du SaaS et de la cybersécurité, Zobert Bouarroudj a notamment été Directeur Financier chez Software AG France et a occupé divers postes chez Orange Business Services, dont celui de Directeur Financier d’Orange Cyberdefense pendant 4 ans.

Dans ses nouvelles fonctions, Zobert Bouarroudj supervisera les opérations financières et la stratégie, en les alignant sur les objectifs à long terme de TrustBuilder pour améliorer la performance financière et soutenir les initiatives de croissance.

Philip Hoyer, Chief Technology and Product Officer (CTPO)

Philip Hoyer apporte plus de 25 ans d’expérience dans des fonctions de direction liées à l’identité numérique et à la technologie, ayant occupé des postes de direction chez Okta, HID Global et Videojet Technologies. Il possède une vaste expérience internationale en cybersécurité, avec une expertise en gestion des accès, authentification multi-facteurs et normes d’identité.

En tant que CTPO, Philip Hoyer pilotera la stratégie technologique et produit de TrustBuilder. Son expertise guidera le développement de solutions innovantes, adaptées aux enjeux complexes et changeants du marché de la cybersécurité.

TrustBuilder réaffirme sa position de partenaire de confiance dans le domaine de la cybersécurité, en proposant des solutions fiables et sécurisées qui renforcent la confiance des entreprises. Ces nominations stratégiques témoignent de la volonté de l’entreprise d’accélérer l’innovation et de maintenir son excellence dans le secteur de la cybersécurité.