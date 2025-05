Trustable présente son offre d’évaluation cyber des tiers

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

La réglementation DORA impose aux institutions financières de renforcer la gestion des risques tiers en s’assurant que leurs prestataires respectent des exigences strictes en matière de cybersécurité. Dans ce contexte, s’appuyer sur une méthode et un outil industriel s’impose comme une priorité stratégique. Pour permettre aux entreprises de répondre aux exigences réglementaires et de manière plus large de renforcer leur lien de confiance avec les différents acteurs de leur écosystème digital, Trustable propose une plateforme Saas dédiée.

Olivier PATOLE, CEO de Trustable « Dans un monde où les cybermenaces évoluent constamment, la sécurité de son entreprise dépend non seulement de ses propres défenses, mais aussi de celles de ses partenaires et fournisseurs. L’évaluation des tiers est alors essentielle pour identifier et atténuer les risques liés à ses fournisseurs, partenaires et autres parties prenantes externes. »

La solution Trustable offre :

• Un programme d’évaluation adapté à la typologie de tiers (cloud, SaaS, IT, finance, infogérance, etc.)

• Un processus d’évaluation simple, structuré, ergonomique et guidé, garantissant la complétude des contrôles

• Une profondeur d’analyse proportionnée au risque que représente le tiers (OSINT, questionnaire, test technique passif, test technique actif) pour une gestion du risque optimisée

• Un suivi continu des niveaux de conformité d’une année sur l’autre, permettant d’anticiper les risques

Trustable se positionne donc comme une plateforme Saas intégrée qui permet d’industrialiser le processus d’évaluation de bout en bout : évaluation proportionnée et efficace en fonction de la criticité des tiers, évaluation dynamique et continue permettant une surveillance proactive et en temps réel des tiers, etc.